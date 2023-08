EC São Bernardo perde e não tem mais chances na Copa Paulista

Cleber Ferrette

Do Diário do Grande ABC



20/08/2023 | 13:01



A exemplo de Santo André e São Caetano, o EC São Bernardo também já não tem mais chances de classificação na Copa Paulista. A derrota de ontem à tarde por 1 a 0 no Canindé para a Portuguesa, pôs fim às pretensões do Cachorrão na competição. Já a Lusa, segue como líder absoluta do torneio com 20 pontos e está assegurada na próxima fase.

O jogo foi fraco tecnicamente. O gol do time do Canindé saiu logo ao cinco minutos do primeiro tempo, com o artilheiro do torneio Chrigor escorando um cruzamento de cabeça.

O gol precoce parecia que tornaria a partida fácil para a Portuguesa, o que não aconteceu. O São Bernardo vendeu caro a derrota. Equilibrou o jogo logo na metade do primeiro tempo e teve as melhores chances, aos 20 minutos com Kaká e aos 30 com Vinícius Leandro.

O Cachorrão dominou boa parte da segunda etapa e incomodou em alguns lances o goleiro lusitano, Rafael Pascoal, porém, faltou eficiência para igualar o marcador. A Lusa pouco fez e mesmo assim conseguiu sair com a vitória.

A derrota é a sexta consecutiva do São Bernardo, que ainda tem dois jogos para cumprir tabela: São José (26) e Portuguesa Santista (3 de setembro).

A Portuguesa, por sua vez, já se prepara para a segunda fase da competição, que dá direito ao campeão de disputar a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro da Série D em 2024.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 1 x 0 EC SÂO BERNARDO

PORTUGUESA

Rafael Pascoal; Hudson (Tauã), Robson, Patrick e Eduardo Diniz; Marzagão, Adriano Jr, Serginho e Denis (Pedro Bortoluzo); Rone (Luiz Felipe) e Chrigor (Wendel).

Técnico: Leandro Zago.

EC SÃO BERNARDO

David Becker; Lucas Santos (Carlos Daniel), Raphael, Vinicius Leandro e Paulo Henrique; Vitor Hugo (Willian Piá), Kaká (Dener Augusto), Nathan (Wevysther) e Alyson (Léo Moreno); Willian e Jonas.

Técnico:Renato Peixe.

Gol: Chrigor aos 5 minutos do primeiro tempo.

Juiz: Gabriel Furlan

Renda e público: R$ 38.760 - 1.904 torcedores.

Local: Estádio do Canindé.