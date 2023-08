Marcus D'Almeida conquista o bronze na etapa de Paris da Copa do Mundo de tiro com arco

20/08/2023 | 12:27



O brasileiro Marcus DAlmeida conquistou neste domingo a medalha de bronze na etapa de Paris da Copa do Mundo de tiro com arco. Ele venceu, na flecha decisiva, o italiano Mauro Nespoli, medalhista de prata na Olimpíada de Tóquio.

A disputa serviu como evento teste para Paris-2024, já que ocorreu no mesmo local da próxima Olimpíada, em frente ao Museu dos Inválidos. A medalha de ouro ficou com o sul-coreano Kim Woojin, que venceu o algoz do brasileiro na semifinal e seu compatriota, Lee Woo Seook, por 6 a 0.

Líder do ranking mundial, Marcus DAlmeida, ouro em Xangai e bronze no Mundial do tiro com arco, Marcus DAlmeida deu a volta por cima logo depois de ter perdido a semifinal para o sul-coreano Lee Woo Seok.

Na disputa pela medalha de bronze, Marcus DAlmeida e Mauro Nespoli disputaram ponto a ponto até o brasileiro conquistar a vitória na flecha decisiva, confirmando assim o bom momento na temporada.

Em setembro, o brasileiro disputará a Super Final da Copa do Mundo que contará com os oito melhores colocados do ranking mundial.