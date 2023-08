Marcos Palmeira ganha declaração da filha ao completar 60 anos de idade

20/08/2023 | 12:10



Marcos Palmeira completou 60 anos de idade no último sábado, dia 19, e recebeu uma mensagem pra lá de especial da filha Julia Mautner, fruto de seu antigo relacionamento com a diretora de TV Amora Mautner.

Em seu Instagram, a jovem postou uma sequência de dez fotos ao lado do ator e garantiu que fica nervosa ao falar do pai:

Ai sei lá, fico nervosa pra falar do meu pai. É tanta coisa. Tanto amor (...) que eu te amo você já sabe, mas queria que você soubesse que te amo é pouquinho perto do que eu tenho pra te falar todo dia, toda hora.

Julia ressaltou ainda que Marcos é seu maior companheiro e confidente e que se sente muito amada e cuidada quando está ao lado dele:

Não tem ninguém no mundo que me de tanto amor como você, nem sei se sei mensurar o quanto me sinto amada e cuidada. E não tem coisa melhor (...) te admiro no visível, e principalmente no invisível, onde você é mais bonito ainda.

Depois de tantas palavras bonitas ao artista, ele, claro, não ficou pra trás e respondeu:

Meu amor, que coisa mais linda ler isso e perceber o quanto estamos crescendo juntos! Você mudou a minha vida pra muito melhor! Obrigado, meu anjo, por tanto! Te amo demais.