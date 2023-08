Charge - 20 de agosto de 2023

Fernandes

Do Diário do Grande ABC



20/08/2023 | 11:47



Tradicionalmente forte no Grande ABC, o PT tem hoje o menor número de vereadores de sua história na região. O partido conta com apenas 12 dos 142 assentos disponíveis na região. Em duas das sete cidades – São Caetano e Rio Grande da Serra –, a legenda não tem nenhum representante no Legislativo.