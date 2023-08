Alckmin e a discreta solução do apagão

Dirceu Cardoso Gonçalves



20/08/2023 | 11:41



O vice-presidente Geraldo Alckmin – que estava à frente do governo manhã da última terça-feira, quando Lula participava da posse do novo presidente do Paraguai – teve a mais significativa atuação no enfrentamento ao apagão elétrico que assolou o País. Tomou conhecimento da extensão do problema, colocou-se à disposição dos operadores do sistema para tomar medidas governamentais que fossem necessárias e manteve inalterada a sua agenda de trabalho e as atividades do governo, que só foram suspensas nos locais onde a luz apagou.

Foi a primeira vez que Alckmin teve uma grande emergência estando à frente da administração federal. E, nesse particular, valeu muito a sua experiência de mais de 50 anos de vida pública, período em que foi vereador, prefeito, deputado (estadual e federal), secretário do estado, ministro, vice e governador de São Paulo e vice-presidente da República. Sua característica principal é a discrição e a firmeza na tomada de atitudes administrativas. Tanto que, mesmo conhecendo o apagão e sua extensão, limitou-se a dizer publicamente que os órgãos responsáveis pelo setor estavam atuando dentro das normas técnicas e logo poderiam anunciar a solução. Jamais assumiu o protagonismo das medidas e muito menos tentou ganhar dividendos políticos.

A participação na chapa que elegeu Lula no ano passado, foi algo muito importante para o desfecho. Alckmin levou consigo o prestígio político adquirido em sua longa trajetória – feita no PMDB e no PSDB, onde foi fundador e dirigente – e ofertou para Lula os votos dos tucanos e de outros simpatizantes que dificilmente votariam no PT e nem mesmo no ex-sindicalista. Sua presença no governo não é a costumeira expectativa de quem tem o direito de substituição do chefe obtido nas urnas.

Com a vivência de quem construiu um partido, já governou por dois mandatos, teve protagonismo no período de Dilma Rousseff e, depois de tantas dificuldades vividas, deu a volta por cima e hoje é o primeiro presidente da República a cumprir um terceiro mandato resultante de eleições, Lula certamente sabe a importância do vice que escolheu e, pela experiência desses meses governando juntos, o tem confiável e na mais alta conta. Pequenas e envergonhadas críticas que alguns aliados governamentais traçaram a Alckmin nas redes sociais, são indevidas e certamente não têm eco.

Seus autores deveriam observar melhor o ambiente e, com isso, evitar criar problemas principalmente com quem tem as melhores credenciais para contribuir com o sucesso de Lula e sua administração. Compreendam que quem não ajuda, precisa tomar cuidado para não atrapalhar. Em resumo: Geraldo Alckmin é o vice que todo governante gostaria de ter.

Dirceu Cardoso Gonçalves é dirigente da Aspomil (Associação de Assistência Social dos Policiais Militares de São Paulo).