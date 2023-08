Punição do eleitor

Do Diário do Grande ABC



20/08/2023 | 11:38



O PT está no fundo do poço no Grande ABC. O número de representantes da agremiação com cadeira nas Câmaras das sete cidades caiu ao menor índice da história. Apenas 12 dos 142 vereadores da região são petistas – menos de 10% do total. Se a porcentagem já seria preocupante em qualquer situação, é ainda pior quando ocorre no bloco de municípios que viu a sigla nascer, em 10 de fevereiro de 1980, e que já chegou a lhe confiar votos suficientes para que ocupasse 1/3 de todos os postos disponíveis nos Poderes Legislativos. Devastada pelos escândalos de corrupção que assolaram o Brasil nos últimos anos, a legenda enfrenta já há uma década a imensa ressaca provocada pelos anos festivos e vitoriosos. O futuro é incerto.

A situação é desconfortável. A sigla não tem nenhum nome em duas das sete Câmaras: São Caetano e Rio Grande da Serra. As últimas movimentações do partido na região demonstram que a sangria do partido ainda não estancou. Depois de eleger 14 representantes na eleição de 2022, o PT viu dois parlamentares deixarem o grupo – e não integrou ninguém. Em São Bernardo, Joilson Santos foi expulso em março de 2022 após atos que divergiram do código de conduta da sigla. Em Santo André, Eduardo Leite teve o aval da direção para se desfiliar sem perder a cadeira no Legislativo. Ele deixou a agremiação em maio e teve sua filiação ao PSB oficializada no dia 3 de agosto, com plano de ser candidato a prefeito no próximo ano.

A eleição de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República, em outubro de 2022, não significa que o brasileiro voltou à lua de mel com o partido. É praticamente consenso entre observadores da cena política nacional que a vitória do petista se deveu mais à rejeição da opinião pública ao seu adversário de plantão, o estigmatizado Jair Bolsonaro (PL), do que ao entusiasmo genuíno ao candidato do PT. Até mesmo os analistas da própria sigla, ao menos os não xiitas, sabem disso, A desidratação do Partido dos Trabalhadores nas Câmaras do Grande ABC, seu berço, é sinal claríssimo de que a agremiação vai ter de mostrar muito trabalho para recuperar a confiança que o cidadão lhe devotava até algumas décadas atrás.