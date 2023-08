Ribeirão Pires sedia o 1º Empreenda Tur

Da Redação



20/08/2023 | 11:23



Durante visita ao 1º Empreenda Tur, que ocorreu durante todo o sábado, no Complexo Ayrton Senna, em Ribeirão Pires, o secretário de Turismo e Viagens do Governo de São Paulo, Roberto de Lucena, afirmou que pretende reproduzir o formato do que foi elaborado pelo município em outras cidades. O evento foi organizado pela Prefeitura e pela Fenae (Federação dos Empreendedores do Brasil), com apoio do governo do Estado.

Ao lado do prefeito de Ribeirão Pires Guto Volpi (PL), Lucena afirmou que o Empreenda Tur nasce com a missão de fomentar o debate no setor e que Ribeirão Pires é o ponto de partida do evento de turismo em todo o Estado de São Paulo.

“O que vimos aqui é o projeto piloto do Empreenda Tur e esse formato, adotado aqui em Ribeirão Pires, deverá ser reproduzido em outras áreas do Estado de São Paulo. Na região, somente Ribeirão Pires é estância turística, então faz sentido que a cidade seja palco das discussões do empreendedorismo de turismo”, declarou Lucena durante coletiva de imprensa.

Guto Volpi enalteceu a parceria com o governo do Estado e afirmou que realizar o lançamento de um programa como este consolida ainda mais a imagem de Ribeirão Pires como polo turístico de São Paulo.

“O turismo é nosso principal fator econômico e que faz gerar trabalho e renda na cidade e na região. Temos uma força turística por aqui, com a rota do Cambuci, em Rio Grande da Serra, Paranapiacaba, em Santo André, o circuito industrial com as cidades de São Bernardo, Diadema e São Caetano. Já aqui em Ribeirão temos o circuito religioso e gastronômico”, afirmou o chefe do Executivo.

O evento destinado ao turismo também mobilizou grande conferência voltada ao debate do setor e contou com palestra magna da jornalista Giuliana Morrone, especialista em turismo sustentável e ESG. “Quero atingir corações e mentes durante minhas palestras. Eu realmente acredito nas questões que envolvem sustentabilidade no setor”, disse a profissional, que viajou de Boa Vista, em Roraima, diretamente para Ribeirão Pires.

Os participantes também tiveram acesso a cursos elaborados pelo Sebrae, assim como rodada de palestras. Os empreendedores puderam conhecer linhas de microcrédito com o Banco do Povo e também com a agência Desenvolve SP.