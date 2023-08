Governo federal espera resposta de Morando sobre projeto despejado

Da Redação



20/08/2023 | 11:14



O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo, recebeu ontem, no, Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, um debate sobre promoção de direitos desta população. A atividade reuniu diversos segmentos da sociedade civil, entidades, movimentos sociais, populares e organizações que atuam em prol da causa, a fim de debater o atual cenário das políticas públicas do município, além de defenderem o Projeto Meninos e Meninas de Rua, que o prefeito Orlando Morando (PSDB) quer despejar da atual sede, localizada na rua Jurubatuba, 1610, no Centro.

Pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, esteve presente o diretor de Promoção dos Direitos da População em Situação de Rua, Léo Pinho, que diz estar tentando contato com o Paço para debater a retirada da entidade que atende há mais de 30 anos crianças e adolescentes do município. Além disso, o representante do governo federal disse, ainda, que vem catalogando os endereços municipais que possuem arquitetura hostil, cue tem o objetivo de afastar a presença de moradores em situação de rua.

“Quero falar sobre uma coisa muito séria que está acontecendo em São Bernardo, de uma entidade que é histórica na cidade, e também é um patrimônio do Brasil. Eu queria deixar muito claro que o Conselho Nacional de Direitos Humanos já fez uma recomendação para o prefeito de São Bernardo (Orlando Morando), abrir uma mesa de negociação, mas, infelizmente, tenho que dizer que não fomos respondidos”, observou Léo Pinho, sobre o projeto que teve despejo autorizado pela Justiça. A solicitação foi feita há cerca de duas semanas, confome divulgado pelo Diário. Sobre as denúncias de aporofobia e arquitetura hostil, o representante do governo federal e membro do conselho diz que está “recolhendo os vídeos” enviados.

Em sua fala, ele voltou a defender o Projeto Meninos e Meninas de Rua e ressaltou a importância histórica do local. “Quero trazer aqui a manifestação do Ministério de Direitos Humanos, do nosso ministro Silvio Almeida, que o Projeto Meninos e Meninas de Rua não só tem que ficar, como tem que continuar sendo referência, farol, para a luta das crianças, adolescentes e a população de rua!”, finalizou o diretor.

Conforme o Diário vem acompanhando, a Justiça negou recurso da Defensoria Pública e validou o pedido da Prefeitura de São Bernardo para desapropriar a sede do Projeto Meninos e Meninas de Rua. Já na última semana, o MP-SP (Ministério Público de São Paulo) recomendou que o Paço retirasse as estruturas hostis no município, após denúncia do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, pedindo que o Paço informe quando as construções foram erguidas, se irá providenciar a retirada voluntária das instalações, e a justificativa caso as estruturas não sejam removidas.

Além de Léo Pinho, o deputado estadual Teonilio Barba (PT) e a vereadora de São Bernardo, Ana Nice (PT) estiveram no evento realizado ontem à tarde. O ministro Silvio Almeida era esperado para a atividade, mas foi à Bahia acompanhar de perto o caso do assassinato da líder quilombola e ialorixá Mãe Bernadete.

Os participantes defenderam o diálogo com a população em situação de rua como a melhor forma de construir politicas públicas. O Diário procurou o Paço de São Bernardo para defesa, que não deu retorno.