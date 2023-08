Lage minimiza convocação da seleção sem jogadores do Botafogo e exalta empate com São Paulo

20/08/2023 | 11:10



A primeira convocação da seleção brasileira com Fernando Diniz teve reflexo direto no Botafogo. O líder disparado do Brasileirão não teve jogadores presentes na lista do treinador do Fluminense, mas isso não incomodou o técnico Bruno Lage. O comandante do time alvinegro lembrou, após o empate sem gols com o São Paulo, neste sábado, no Morumbi, que em um passado recente isso não vinha sendo nem cogitado.

"Ser treinador é muito difícil. Mas o que é importante realçar, e até faço minhas as palavras que tivemos ali juntamente com os atletas, é que há um ano e meio, numa convocatória da seleção do Brasil, ninguém perguntava dos jogadores do Botafogo. E isso é o que nos deixa realmente muito orgulhosos. Os jogadores estão fazendo algo bom e isso me deixa ainda mais satisfeito. Independentemente de haver convocados ou não, é da equipe do Botafogo que estão falando", disse Bruno Lage.

O treinador ainda exaltou o bom momento do Botafogo e comemorou o ponto conquistado no empate sem gols com o São Paulo no Morumbi. Bruno Lage destacou a invencibilidade do clube carioca, que já dura 17 jogos.

"No fundo, faltou alguma inspiração. Em determinados momentos podíamos ter feito mais nas chances criadas para marcar o gol, sermos mais assertivos, mas não faltou transpiração. A equipe se comportou muito bem. Veio a um estádio difícil, pressionamos sempre que possível, pressionamos alto, procuramos a bola. Essa é a identidade que queremos passar: correr todos juntos, correr como equipe, criamos várias oportunidades para fazer o gol, chegamos ao fim e continuamos a somar. São 17 jogos sem perder, é um trabalho de equipe e hoje somamos mais um ponto na nossa caminhada", afirmou.

Com o ponto conquistado diante do São Paulo, o Botafogo chegou aos 48 pontos, 11 a mais do que o Palmeiras, vice-líder do Brasileirão. O próximo desafio na competição é diante do Bahia, no domingo, às 16h, no Engenhão.

Antes, o Botafogo tem um compromisso pela Sul-Americana. Na quarta-feira, o time alvinegro enfrenta o Defensa y Justicia, às 19h, no Engenhão, pelas quartas de final.