A arte que brota das sobras

20/08/2023 | 10:50



Aprender desde cedo sobre sustentabilidade é de grande importância para o futuro do planeta. E não tem nada melhor que estudar e se divertir ao mesmo tempo. Pensando nisso, a Cia. Bonecos Urbanos promove oficinas sobre educação ambiental de uma forma divertida e artística. A companhia, nascida na capital paulista, completa 25 anos em 2023 e volta com o projeto Bonecos Urbanos em Ação, que será realizado entre os dias 21 a 24 de agosto, em São Caetano e mais seis cidades do Estado.

Com exibições gratuitas e para todas as idades, o projeto consiste em três frentes: oficinas para professores, oficinas para alunos e apresentações dos espetáculos No Curso do Rio e Bonecos, Ritmos e Músicas.

A primeira apresentação tem como tema a importância da preservação ambiental. A obra conta história de Zé Dito um morador do Interior que conversa com a natureza e aprende muito com de Landinha, sua canoa. Já Bonecos, Ritmos e Músicas,mostra a trajetória de Clarisvaldo, um pescador do Interior que chegou há pouco tempo à capital paulista. Na cidade grande, ele conhece seus habitantes, aprende sobre diferentes culturas e embarca numa viagem de ritmos como samba, hip hop, pop e reggae.

As oficinas ensinam como confeccionar bonecos a partir de materiais recicláveis, com a garrafa PET como item principal.

Segundo a companhia, cerca de 9.000 crianças serão impactadas pela ação. Na primeira edição do Bonecos Urbanos em Ação, o projeto reuniu 2.000 crianças e capacitou cerca 150 professores.

Para André Luiz,integrante e idealizador do projeto, a ideia é levar arte para quem nunca pisou em um teatro e, por meio de uma linguagem lúdica, trabalhar conceitos de preservação ambiental e diversidade. “Despertar nos professores e alunos envolvidos um novo olhar para o lixo. Garrafas PET, tampas e meias usadas viram bonecos, despertando o interesse pela arte do teatro e consciência ambiental”, comentou André Luiz.

“A gente estima que a técnica de fazer bonecos tenha chegado a cerca de 35 mil alunos, evitando que ao menos 3,5 de garrafas PET virassem lixo”, completou o idealizador do projeto.

Rubinho Louzada, um dos fundadores da companhia, diz que o Bonecos em Ação gera uma reflexão sobre as diversas formas de transformar o lixo doméstico em arte, cultura popular, artesanato e renda extra.

Ensinando um tema importante por meio da arte e alegria, o projeto contempla, além de São Caetano, as cidades de Andradina, Castilho, Mirassol, Atibaia, Juquitiba e São Paulo.