Fabiana Justus posta foto ao lado do marido e se derrete por Luigi

20/08/2023 | 10:11



Como você viu, Fabiana Justus anunciou durante a manhã do último sábado, dia 19, que seu terceiro filho com Bruno Levi D'Ancona veio ao mundo, mas que depois voltaria nas redes sociais para dar mais detalhes.

E realmente, a influenciadora descansou um pouquinho do trabalho de parto e posteriormente postou algumas fotos com Luigi no colo, ao lado do papai, e como era de se esperar, se derreteu na legenda da publicação.

Nosso pacotinho veio para completar a família. Luigi nasceu dia 19/08/2023 as 5:39 da manhã, pesando três quilos e 870 gramas e medindo 52 centímetros!Ele é uma misturinha das nossas duas filhas! Bebezão lindo. Não podíamos estar mais felizes! Obrigada Deus por mais essa benção! Só consigo agradecer!