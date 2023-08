Léo Santana protagoniza momento sensual com Lore Improta durante show

20/08/2023 | 10:11



Não faz muito que Léo Santana protagonizou um momento icônico no palco durante um show onde ele chamou alguns fãs para cantarem a sua música Posturado e Calmo, e uma das seguidoras acabou fazendo gestos obscenos e o cantor tratou de tira-la rapidamente do palco e pediu respeito para ele e para sua esposa.

Caso encerrado e depois disso, durante o último sábado, dia 19, Léo Santana protagonizou um novo momento do palco. Mas calma lá, agora foi algo bem mais sensual e contava com Lore Improta - mãe da filha dele e sua atual esposa.

Durante a apresentação do GG da Bahia no Garota Vip, no Rio de Janeiro, o casal fez questão de não economizar em nada na dose de sensualidade e ele até lembrou com bastante bom humor da ocasião em que a filha foi concebida.

Tudo porque, Lore Improta, estava com um vestidinho bem curtinho rosa e começou a rebolar com o marido no palco do show.