Anitta revela que teve suspeita de câncer e até começou a adiantar o testamento

20/08/2023 | 10:10



Anitta é uma artista super completa e desde muito jovem começou a se aventurar no mundo da música e hoje, no auge de seus 30 anos de idade, a cantora já tem uma vida bem estabilizada e desfruta dos momentos de sua carreira sempre que pode.

Só que a agenda de Anitta é completamente insana com vários eventos, show, entrevistas e alguns minutinhos de lazer - até porque ninguém é de ferro. E em entrevista recente para o O Globo, a artista comentou sobre o cancelamento no Brasil.

- Eu fui a primeira pessoa a ser cancelada no Brasil quando ainda não existia esse termo e amadureci diante do público. De certa forma, os cancelamentos me ajudar a ficar mais forte e ainda abri caminhos. Fui criticada quando fiz plástica. Na época, minha mãe me proibiu de ver TV porque estavam acabando comigo em todos os canais. Hoje em dia, todo mundo posta dia 1, dia 2 da plástica. E quando atacaram latinha em mim no show e eu acabei com a pessoa? Achei que minha vida tinha acabado. Hoje, a Cardi B taca o microfone na mulher que jogou água nela, e tudo bem. Mas no meu episódio, ainda me via como uma pessoa de raiz pobre.

Em seguida, a artista comentou sobre a sua relação com Simone Susinna - atual namorado - com quem vem compartilhando ótimos momentos nas redes sociais que muitas vezes acabam fazendo a temperatura até subir.

- Por eu ser muito marqueteira, as pessoas começaram a ver minha vida como uma grade estratégia. Mas, cada vez mais, tenho feito o que me deixa feliz. Antes, me preocupava muito com o momento certo de aparecer. Agora, vivo o que quero, e se o povo falar, falou. Também ficava mostrando detalhes da minha vida 24 horas na internet, tinha essa carência, um mini desespero de estar sempre em alta. Para encontrar a paz, no trabalho, na família ou no amor, preciso em primeiro lugar, me sentir completa sozinha. Estou feliz, plena e o Susinna está me fazendo bem, mantendo a frequência alta.

Mas vale lembrar que os dois atualmente estão se relacionando à distancia e Anitta não vê problema com isso.

- Adora a distância. Acho ótimo, maravilhoso. Ninguém briga... Manter a distância é bom até com os amigos e familiares. Se eu morasse com a minha mãe, a gente ia estar se odiando. Só com meu pai falo todos os dias.

Ainda durante o bate-papo, a cantora comentou que teve alguns problemas de saúde e que chegou até a ter uma suspeita de câncer.

- Há exatamente um ano, resolvi várias questões, principalmente de saúde com a constelação familiar. Eu estava muito doente, com suspeita de câncer, tumor no pulmão, bexiga comprometida. Fiz tratamento, diálise. Ninguém conseguia descobrir o que era. Achei que ia morrer, já estava escrevendo o testamento e decidindo o que fazer com as músicas. Fiquei cinco meses sem trabalhar, toda vez que tentava voltar, passava mal, precisava de oxigênio. Minha família se reunia todos os dias as 18 horas para rezar por mim, nesse nível. Eu me curei quando comecei a me tratar mental e energeticamente. Isso tudo aconteceu no ano em que fiz 30 [anos de idade]. Foi o meu retorno de Saturno.

Finalizando a entrevista, Anitta contou como que se vê em dez anos.

- Em dez anos, quero estar mais tranquila, desapegada do dinheiro, morando no meio do mato, plantando a minha comida, com um ou dois filhos. Se eu quiser, aliás, já posso viver assim. Já ando diminuindo o ritmo, fazendo menos shows. Escolho vir ao Rio de Janeiro para me apresentar uma vez ao ano, nos shows de verão que adoro a vibe. Fazer muito canta e te faz perder o prazer. Já fiz o meu papel, e arrasei.