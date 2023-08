Santo André amplia leque de ações da assistência social

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



20/08/2023 | 10:05



Após registrar aumento da população em situação de rua em Santo André, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, traçou planejamento em várias frentes para acolher e capacitar pessoas que necessitam de suporte para reconstruir a vida. O plano envolve uma requalificação da Frente de Trabalho, reajuste do aluguel social e impulso de ações preventivas contra o uso indevido de substâncias psicoativas.

Secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de Santo André, André Scarpino (PSDB), em visita ao Diário, citou que, durante a pandemia de Covid-19, a cidade registrou acréscimo de 300 para 500 pessoas em situação de rua. A partir desse cenário, foi preciso ampliar o leque de serviços sociais de acolhimento, expandindo o olhar também para crianças e pets.

“O Programa Acolhe foi um grande guarda-chuva dos programas sociais por causa do momento. Criamos eixos para abarcar toda a população que precisa dos nossos serviços. E, diferentemente de outros municípios, Santo André acolhe. Temos um diagnóstico de que grande parte da população em situação de rua não é de Santo André, é de São Paulo, mas ela vem para cá sabendo que, aqui, será assistida”, pontuou André Scarpino.

Segundo o secretário, uma grande virada de chave para essa população será o PAQ (Programa Andreense de Qualificação), que será uma remodelação da atual Frente de Trabalho. Serão 2.000 vagas, sendo 20% reservadas para população</CF> em situação de rua, que contarão com cursos práticos para que o contemplado saia com profissão com oferta no mercado.

“Os cursos serão ministrados dentro do programa Escola de Ouro. Também haverá parte da Escola de Governo. Vamos trabalhar junto da EJA (Educação de Jovens e Adultos). É um programa muito ampliado”, situou o tucano.

Outra frente será a ampliação do valor do aluguel social para R$ 650 – hoje está em R$ 465. Segundo o secretário, a possibilidade de reajustar a quantia está em estudo.

“Temos um trabalho grande também com adictos e pessoas com problemas com álcool. Por isso atuamos também com o Caps AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas), para ampliar a oferta de acolhida”, finalizou Scarpino.