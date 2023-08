Diversos clubes do país se solidarizaram com Corinthians por causa de tragédia com torcedores

20/08/2023 | 09:49



O Corinthians lamentou o acidente que vitimou torcedores do clube na Rodovia Fernão Dias (BR-381), na madrugada deste domingo, 20. Conforme a concessionária responsável pela via, a Arteris, o ônibus transportava 48 pessoas que iam ao jogo do time contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Sete morreram na altura do km 525,4, em Brumadinho (MG).

"O Corinthians se solidariza às famílias dos torcedores falecidos e permanece à disposição para apoiá-las, assim como às outras vítimas do acidente e autoridades envolvidas no resgate e apuração dos fatos", diz trecho da nota publicada pelo Corinthians.

Adversário do Corinthians na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro também publicou um lamento ao acidente. "Estendemos nossos sentimentos às famílias e amigos afetados por essa dolorosa situação", escreveu o clube mineiro.

Além do Cruzeiro, diversos clubes do Brasil se solidarizaram com o Corinthians. "O Vasco da Gama lamenta profundamente o trágico acidente envolvendo um ônibus que transportava torcedores do Corinthians, na madrugada deste domingo, em Igarapé, na Grande BH. O Clube presta solidariedade aos familiares e amigos neste difícil momento", diz a nota do time carioca.

"O Galo recebe com grande pesar a notícia da fatalidade envolvendo o ônibus com torcedores do Corinthians. Nos solidarizamos com os amigos e familiares das vítimas, e desejamos força ao clube paulista e toda sua torcida", afirmou o Atlético-MG.

"A Associação Chapecoense de Futebol lamenta profundamente o trágico acidente envolvendo um ônibus que transportava torcedores do Corinthians, na madrugada deste domingo, em Igarapé - na região metropolitana de Belo Horizonte. Diante da irreparável perda, desejamos força aos familiares e amigos. Nossas orações estão com vocês", disse a Chapecoense.

"Com grande pesar, o Esporte Clube Bahia lamenta o trágico acidente envolvendo um ônibus que transportava torcedores do Corinthians em retorno a São Paulo após jogo contra o Cruzeiro, em Minas Gerais, na madrugada deste domingo. Nossa solidariedade a familiares e amigos neste difícil momento", postou o Bahia.

ACIDENTE

O ônibus teria adentrado uma curva, colidiu com o talude (inclinação na superfície lateral para promover a estabilidade do terreno) e, na sequência, tombou. A empresa não falou sobre o estado de saúde dos demais passageiros. A concessionária informou que enviou mais de 20 colaboradores, que estão mobilizados no local.

A empresa afirma que a equipe atua em conjunto com o Corpo de Bombeiros, o Samu, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil. O Estadão entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil, mas ainda não obteve retorno.