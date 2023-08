China: suspensão de pesquisa de desemprego entre jovens segue padrão, dizem analistas

20/08/2023 | 07:01



A decisão da agência nacional de estatísticas do país, conhecida como NBS, de suspender a publicação da taxa de desemprego entre jovens após alta histórica faz parte de um padrão. Pequim descarta uma série de informações, muitas vezes discretamente, citando a má qualidade dos dados, e espera até que todos se esqueçam.

"O NBS tem um histórico de descontinuar importantes séries de dados", disse o professor da Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong Carsten Holz. "A missão do NBS não é servir ao público, mas ao Partido Comunista chinês."

Ainda assim, a China se deu bem com isso no passado. O NBS reduziu a publicação de estatísticas sobre valor agregado de diferentes setores, reduziu as informações sobre investimentos em ativos fixos e abandonou a publicação de dados da renda nacional. Sem esses dados para verificação cruzada, a precisão das estatísticas do PIB é mais difícil de avaliar. "Em todos esses casos, o raciocínio do NBS era que os dados originais haviam se tornado muito problemáticos", disse Holz.

Usando informações alternativas, como a luz noturna, os pesquisadores descobriram que as autocracias produzem dados menos precisos do que as democracias. A Rússia, por exemplo, suspendeu a publicação de muitas estatísticas após a invasão da Ucrânia, e os pesquisadores acreditam que os dados divulgados subestimam o dano causado pelas sanções ocidentais. É uma questão em aberto se essa tendência reflete manipulação deliberada ou incompetência.

Em muitos casos, são os dois. Nas autocracias, as agências estatísticas carecem de independência política, tornando seu trabalho vulnerável à manipulação. E, muitas vezes, as agências não sabem como coletar e relatar dados econômicos confiáveis em primeiro lugar. O último muitas vezes se torna uma desculpa para o primeiro.

Muitos dos dados econômicos da China são anormalmente suaves, mostrando menos da variação período a período que a economia normalmente experimenta. No caso do PIB, essa suavidade às vezes veio de relatórios de crescimento real mais baixo e inflação mais alta do que realmente ocorreu - não é o resultado que você esperaria se a manipulação fosse a única explicação. O ex-presidente do Federal Reserve (Fed) Ben Bernanke observou que algumas das estranhezas nos dados econômicos chineses "cheira mais a erro técnico do que a adulteração política".

"Não há como os números do desemprego juvenil da China estarem corretos. Não apenas os mais recentes, todos eles", disse o economista-chefe da empresa de pesquisa China Beige Book, Derek Scissors.