Corinthians esbarra em forte defesa, mas arranca empate com o Cruzeiro nos acréscimos

19/08/2023 | 23:25



O Corinthians começou o 2º turno com o sinal de alerta ligado. Isso porque depois de uma eliminação dolorosa para o São Paulo na Copa do Brasil, o time Vanderlei Luxemburgo quase tropeçou pela segunda vez consecutiva. Neste sábado, pela 20ª rodada do Brasileirão, a equipe alvinegra sofreu para empatar com Cruzeiro por 1 a 1, com gol marcado aos 52 minutos do segundo tempo. A luta contra a metade debaixo da tabela continua.

O time paulista foi a campo recolhendo os cacos após a eliminação no meio de semana, que culminou no fim da sequência de 11 partidas sem perder. Luxemburgo foi a campo com um time misto. Deixou jogadores como Gil, Renato Augusto, Yuri Alberto e Maycon em São Paulo, pensando no compromisso pela Copa Sul-Americana, na terça-feira.

Sem contar com seus principais atletas, a exceção de Cássio, o momento que não é tranquilo no Parque São Jorge, por pouco, não piorou. Na metade de baixo da tabela, a equipe alvinegra precisa dobrar o número de vitórias no segundo turno do Brasileirão para garantir vaga direta em certas competições.

O Cruzeiro também foi a campo preocupado. Na 12ª colocação, o time celeste vinha de cinco jogos sem vencer no torneio nacional. Nos últimos 17 compromissos no geral, foram somente três triunfos. Com Ronaldo Fenômeno nos camarotes, teve a vitória nas mãos, mas segue sem vencer no Mineirão nesta competição nacional.

Os times começaram cautelosos, um estudando o outro. Depois da primeira finalização, aos 4, de Matheus Bidu, jogando diante de sua torcida, o Cruzeiro tentou impor um ataque sufocante no início e envolver a defesa corintiana com sua troca de passes, chegando aos poucos mais perto do gol de Cássio. O Corinthians até tentou crescer e criar mais possibilidades, mas sem efeito. Foram os mandantes quem mais ameaçaram.

O Corinthians mostrou organização defensiva, mesmo cedendo espaço ao Cruzeiro, que avançou pouco a pouco. No ataque, o time alvinegro foi pouco efetivo. Tentou bolas esticadas, mas que nada renderam, a não ser devolver a posse para os mandantes. Aos 30, Arthur Gomes deu trabalho a Cássio com arremate de fora da área, mas o arqueiro alvinegro conseguiu espalmar. Aos 38, Wesley fez Cássio trabalhar mais uma vez.

Se de um lado, com dois articuladores, Giuliano e Rojas, o Corinthians não conseguiu criar devido à forte marcação, do outro, pelo Cruzeiro, era justamente um pensador que faltou na última linha para organizar os quatro atacantes dos mandantes. Se a organização não resolveu, foi eficaz então a correria.

Nos minutos finais da primeira etapa, a troca de passes cruzeirense deu lugar à correria. Aos 44, Rafael Elias abriu o placar com um contra-ataque enfático. Wesley conseguiu fôlego para driblar a defesa corintiana e achou Bruno Rodrigues pela direita. O camisa 9 passou de primeira para Rafael Elias que, de carrinho, guardou a bola no fundo das redes. Este foi o primeiro gol do Cruzeiro no Mineirão. É a primeira vez depois de 9 jogos que a equipe celeste marca como mandante.

Os dois times retornaram dos vestiários com as mesmas formações. Mas, Luxemburgo não gostou da forma com que o Corinthians voltou, sendo mais uma vez pressionado pelo Cruzeiro. Com apenas 11 minutos do segundo tempo, promoveu três mudanças de uma só vez: Gustavo Mosquito, Giovane e Ruan nos lugares de Wesley, Felipe Augusto e Biro, respectivamente.

As mudanças corintianas nem surtiram efeito e o Cruzeiro quase ampliou o placar. Cássio fez uma defesa incrível após cabeçada de Luciano Castán, que incomodou bastante nas bolas aéreas durante todo o duelo. Rafael Elias ficou com o rebote e a bola passou muito perto da meta.

Se o Corinthians não ameaçou Rafael Cabral no primeiro tempo, o fez menos ainda na segunda etapa. Luxemburgo fez suas cinco alterações com mais de 20 minutos para o apito final, visto que os visitantes voltaram ainda mais inibidos pela defesa celeste. Sem Rojas, que já havia sido bastante pressionado, a criação foi praticamente nula. Do outro lado, não fosse Cássio, o estrago poderia ter sido muito maior. Robert ainda carimbou o travessão nos segundos finais.

Os minutos se arrastaram e o Corinthians continuou ineficaz, apesar de oferecer alguns lances incômodos aos rivais. Pepa fez mudanças para administrar a vantagem e poupar jogadores como Bruno Rodrigues e Arthur Gomes para a sequência que se segue, uma vez que tem apenas o Brasileirão para disputar.

Mas, era apenas uma chance que o Corinthians precisava. Com 7 minutos de acréscimos, Romero e Mosquito, que entraram no segundo tempo, mudaram a história do jogo. O atacante paraguaio foi para o ataque decisivo e puxou para a ponta esquerda da área. Cruzou e achou o companheiro dentro da área. A bola ainda bateu na trave antes de dormir nas redes do goleiro Rafael Cabral, que ficou imóvel vendo a vitória escapar num Mineirão que fez barulho por todo o jogo, mas acabou calado.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO 1 x 1 CORINTHIANS

CRUZEIRO - Rafael Cabral; Palacios, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva e Wesley (Robert); Arthur Gomes (Filipe Machado), Bruno Rodrigues (Nikão) e Rafael Elias (Gilberto). Técnico: Pepa.

CORINTHIANS - Cássio; Bruno Méndez (Léo Maná), Lucas Veríssimo, Caetano e Matheus Bidu; Gabriel Moscardo, Matías Rojas (Ángel Romero), Giuliano, Biro (Ruan) e Wesley (Gustavo Mosquito); Felipe Augusto (Giovane). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GOLS - Rafael Elias aos 44 do primeiro tempo, Gustavo Mosquito aos 52 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Arthur Gomes, Caetano, Gabriel Moscardo, Biro, Lucas Silva, Matheus Jussa.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Mineirão.