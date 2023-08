Chris Flores, que entrevista mãe de Larissa Manoela, já se posicionou sobre caso da atriz

19/08/2023 | 22:08



Chris Flores, apresentadora do SBT que conduziu a entrevista com a mãe de Larissa Manoela, Silvana Taques, que vai ao ar neste domingo, 20, no Domingo Legal, chegou a se posicionar sobre a polêmica envolvendo o rompimento empresarial e pessoal da atriz com seus pais durante o Fofocalizando da última terça, 15.

"Todo mundo ama essa menina. A gente quer que ela fique bem. Isso não significa que a gente odeie os pais. A gente quer que eles fiquem bem, também. A gente quer que tudo dê certo para eles e para ela. Separados ou juntos, isso é uma história deles, eles que vão decidir", afirmou, no ar.

Em outro momento, Chris Flores destacou que as informações que se tinha até o momento eram apenas a ponta do iceberg: "Tem coisas que a gente pode trazer pra vocês e coisas que a gente ainda não pode trazer para vocês, dos dois lados. Qual lado vocês estão?. Nós não estamos de lado nenhum. Que fique isso bem claro. Sabe de que lado a gente está? Do amor, da paz, da família que se dá bem."

"Não se esqueçam, a gente conhece a família. Ela cresceu aqui, junto com os pais, conhecemos várias histórias, várias situações. Amamos e queremos o melhor para a Larissa Manoela. Falo em nome de todo mundo do SBT e do meu, também. Tudo que a gente quer é que ela fique em paz e seja feliz. Ela saiu dessa emissora com as portas abertas", destacou.

No início da carreira, Larissa Manoela fez parte do elenco de novelas infantis da emissora, como Carrossel.

Mãe de Larissa Manoela dá entrevista ao SBT

Nos trechos divulgados pelo SBT, a mãe de Larissa Manoela afirma que chegou a chamá-la para conversar, "mas ela não aceitou o convite". Ao abordar os meses sem ver a filha, chorou. "Eu nunca quis o dinheiro dela", diz, em outro momento.

Entre as perguntas feitas a Silvana estão "Ela tinha consciência desses valores?" e "Ela podia tirar, usar o dinheiro a qualquer momento?".

O Domingo Legal com a entrevista de Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela, vai ao ar neste domingo, 20 de agosto, a partir das 11h.

Fantástico exibirá entrevista sobre caso de Larissa Manoela

Neste domingo, 20, algumas horas depois da exibição da conversa entre Chris Flores e Silvana Taques, o Fantástico, da Globo, também contará com uma nova entrevista a respeito do caso envolvendo Larissa Manoela e seus pais, com novas declarações da atriz e também de sua advogada.

Entenda o caso envolvendo os pais de Larissa Manoela

Larissa Manoela rompeu a relação com os pais que, até então, eram os administradores de sua carreira, no início do ano. Ela teria aberto uma auditoria contra a mãe para apurar a suposta venda de sua mansão em Orlando (EUA), o que foi negado por eles.

No domingo, 13, ela revelou detalhes sobre o caso e contou que, mesmo após completar 18 anos, não era informada sobre suas questões financeiras. Por esse motivo, a artista passou a questionar a situação de maneira incisiva no ano passado.

A artista contou que recebia apenas uma mesada dos pais. Em um trecho da entrevista para o Fantástico, ela mostra um áudio enviado ao pai pedindo dinheiro para que comprasse um milho durante uma ida à praia.

Na ocasião, ela também explicou sobre sua decisão de abrir mão dos R$ 18 milhões. "Eu tenho a plena certeza de que o meu caminho vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais", declarou.

Em nota enviada ao programa, os pais da artista argumentaram que Larissa "falta com a verdade". "Acreditam ser extremamente triste e lamentável, contudo, a opção pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito aos pais, que se recusam a responder com os mesmos sentimentos à injustiça que estão sofrendo. Porque Larissa é filha deles, amada incondicionalmente", diz um trecho do comunicado.