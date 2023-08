Fluminense tem virada relâmpago, vence o América-MG e dorme no G-4 do Brasileirão

19/08/2023 | 20:49



Em um jogo bastante movimentado, o Fluminense conquistou a vitória por 3 a 1 sobre o América-MG, com uma virada relâmpago, neste sábado no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro saiu na frente com Felipe Azevedo, mas em sete minutos, John Kennedy e Germán Cano viraram o placar, que foi completado por Arias, na reta final, decretando a vitória carioca.

Resultado foi importante, porque o Fluminense segue invicto como mandante e entrou no G-4. O time dormirá na terceira colocação, com 34 pontos e terá que secar Flamengo, Red Bull Bragantino e Athletico-PR para se manter entre os quatro primeiros. Já o América-MG segue sem vencer como visitante e amarga a lanterna, em 20º lugar, com 10 pontos.

O duelo começou tenso para o torcedor tricolor. Logo com 11 minutos, o lateral Marcelo sentiu uma lesão e pediu para sair. Antes, os dois times já haviam tido chances de abrir o placar. Sem goleiro, Juninho perdeu uma grande chance de marcar para os mineiros, enquanto André, de fora da área, tirou tinta da trave a favor dos cariocas.

O jogo seguiu franco, com grandes chances para os dois lados. Pelo lado do Fluminense, a melhor foi com Lima, que tirou do goleiro, mas Maidana evitou o gol em cima da linha. A resposta do América-MG foi com Mastriani, que perdeu um gol incrível: livre de marcação e com o gol vazio ele chutou para fora. Apesar de movimentado, o placar insistiu em ficar zerado no primeiro tempo.

Na segunda etapa, a rede enfim balançou e foi com o América-MG. Rodrigo Varanda cruzou e Felipe Azevedo chegou finalizando, de primeira, para abrir o placar, aos seis minutos. A alegria mineira durou pouco tempo. Aos 12 minutos, John Kennedy apareceu no meio da defesa e cabeceou para empatar. E aos 19, após bola espirrada, Cano pegou a sobra e virou o placar para o Fluminense.

Após a virada, o Fluminense começou a valorizar a posse da bola e explorar os contra-ataques. Dando espaço para o América-MG, por pouco os mineiros não empataram com Alê, mas o meia cabeceou para fora. Fazendo um jogo consistente, o Fluminense marcou o terceiro gol aos 44. Arias roubou a bola de Alê, avançou livre e bateu no cantinho, para decretar a vitória.

Pelo Brasileiro, o Fluminense volta a campo no domingo (27), às 18h30, contra o Athletico-PR, na Ligga Arena em Curitiba (PR). Antes, na quinta-feira, o time carioca tem o jogo de ida das quartas de finais da Libertadores contra o Olímpia-PAR, no Maracanã.

Já o América-MG, pelo Nacional, atua no domingo, às 16h, contra o São Paulo, na Arena Independência. O time mineiro também tem compromisso na quinta-feira, contra o Fortaleza, no Independência, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 3 X 1 AMÉRICA-MG

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Martinelli) e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Lima (John Kennedy) e Ganso (Marlon); Arias, Keno (Leo Fernández) e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

AMÉRICA-MG - Matheus Cavichioli; Marcinho, Iago Maidana, Burgos e Danilo Avelar (Marlon); Javier Méndez (Alê), Juninho e Emmanuel Martínez; Felipe Azevedo (Pedrinho), Rodrigo Varanda (Everaldo) e Mastriani (Mikael). Técnico: Fabián Bustos.

GOLS - Felipe Azevedo, aos seis, John Kennedy, aos 12, Cano, aos 19 e Arias, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Arias (Fluminense); Everaldo (América-MG).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (FIFA-SP).

RENDA - R$ 1.422.898,00.

PÚBLICO - 35.562 torcedores.

LOCAL - Maracanã, em Rio de Janeiro (RJ).