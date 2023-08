Furacão Hilary é rebaixado para categoria 2 enquanto México e EUA esperam ?catástrofe?

19/08/2023 | 20:46



O furacão Hilary se movimentou em direção à península de Baixa California, no México, na noite de sábado, 19, como um furacão de categoria 2, em meio a alertas do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA de que o furacão ameaçava inundações "catastróficas" e provavelmente cruzaria o sudoeste dos EUA como uma tempestade tropical.

Embora ainda seja provável que esta seja a primeira tempestade tropical a atingir o sul da Califórnia em 84 anos, o furacão enfraqueceu de uma categoria 3 para uma tempestade de categoria 2 e deve perder força ainda mais à medida que avança para o norte.

"O furacão Hilary parece estar enfraquecendo rapidamente", afirmou John Cangialosi, especialista sênior em furacões do National Hurricane Center, em uma atualização de sábado publicada online.

Previsões

Os meteorologistas disseram que a tempestade pode trazer fortes chuvas para o sudoeste dos Estados Unidos com quantidades isoladas de até 25 centímetros, em partes do sul da Califórnia e sul de Nevada.

As autoridades emitiram um alerta de retirada para o destino turístico da Ilha de Santa Catalina, a 37 quilômetros da costa sul da Califórnia, enquanto as autoridades de Los Angeles lutavam para levar moradores de rua para abrigos.

Espera-se que furacão Hilary suba a península rumo ao norte, ameaçando com fortes chuvas e inundações perigosas na cidade fronteiriça de Tijuana, no México, onde muitas casas na cidade de 1,9 milhão de habitantes se agarram precariamente a encostas íngremes.

O Serviço Nacional de Parques dos EUA fechou o Parque Nacional Joshua Tree e a Reserva Nacional Mojave, na Califórnia, para evitar que os visitantes fiquem presos em meio às enchentes. Cidades em toda a região, incluindo no Estado de Nevada e Arizona, ofereceram sacos de areia para proteger as propriedades contra enchentes.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse na sexta-feira que a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências pré-posicionou equipes e suprimentos na região. "Peço a todos, todos no caminho desta tempestade, que tomem precauções e ouçam as orientações das autoridades estaduais e locais", disse ele. Fonte: Associated Press.