Neymar é apresentado com festa em estádio lotado: 'Fazer história e ganhar muito'

19/08/2023 | 15:50



Neymar chegou. E está de azul. Essa é a mensagem que o Al Hilal repetiu diversas vezes neste sábado, 19, ao apresentar o craque brasileiro para a torcida, no estádio King Fahd, em Riade, na Arábia Saudita. O brasileiro recebeu vibração dos torcedores no estádio com capacidade para mais de 68 mil pessoas. Na sequência, o Al-Hilal enfrenta o Al-Feiha, na abertura do Campeonato Saudita, neste sábado, às 15h (horário de Brasília).

"Muito feliz por essa recepção, pelo novo desafio. Estou impressionado e muito feliz", declarou Neymar no campo diante do show de luzes que o recebeu. O jogador ainda não vai estreiar pelo novo clube neste sábado.

Questionado sobre muitos brasileiros já terem passado e feito história no Al Hilal, Neymar respondeu que pretende repetir os feitos. "Venho ao maior clube do país e espero fazer parte desta história e ganhar muito", prometeu.

O primeiro brasileiro a jogar pelo clube foi Rivellino, em 1979, logo depois da criação do campeonato saudita profissional. Zagallo também passou pelo clube, mas como treinador, em 1978. Mais recentemente, Thiago Neves e Carlos Eduardo jogaram lá. O primeiro em duas passagens, em 2009, quando conquistou o bicampeonato saudita, e em 2013. Já Carlos Eduardo teve destaque no Mundial de Clubes de 2019, quando recebeu a Bola de Bronze, como terceiro melhor jogador. Atualmente, além de Neymar, o Al Hilal também conta com os brasileiros Malcom e Michael.

O técnico Jorge Jesus ainda vai ter que pensar com utilizar Neymar no time. Neste sábado, o trio de ataque é composto por Michael, Al Dawsari e Abdullah Al-Hamdan. O meio, onde o camisa 10 também pode entrar, tem Milinkovic-Savic, Ruben Neves e Malcom. A troca mais certa é no gol, com a saída de Al-Mayouf, no clube desde 2016, para o marroquino que se destacou na Copa do Mundo de 2022, Bono, assumir a meta.