Neymar Jr. é ovacionado durante apresentação de novo time na Arábia Saudita

19/08/2023 | 15:11



Neymar Jr. se despediu do PSG, na França, e fechou um contrato bilionário com o time saudita Al Hilal. Depois de muitas negociações, o salário do jogador de futebol ficou definido em 320 milhões de euros, ou seja, um bilhão e 700 milhões de reais.

Neste sábado, dia 19, o craque foi finalmente recebido pelos torcedores da Arábia Saudita com uma enorme apresentação e muito ovacionado por quem estava presente lá.

O rosto do jogador foi exibido em um enorme telão e todo o estádio ganhou as cores do novo time do craque: azul e branco. Animado, o camisa dez aproveitou o momento para agradecer a oportunidade:

- Estou muito feliz por estar aqui, muito impressionado com a festa. O maior clube do país. Quero fazer parte dessa história e conquistar muitos títulos. Vamos aproveitar esse momento, ser feliz e fazer tudo por esse clube.

Vale lembrar que o craque se mudou para a Arábia Saudita com a noiva, Bruna Biancardi. Os dois estão esperando a primeira filha, Mavie.