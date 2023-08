Britney Spears fala pela primeira vez sobre divórcio de Sam Asghari: Eu estou chocada

19/08/2023 | 15:11



O nome de Britney Spears foi envolvido em um bafafá recentemente após ser acusada de ter traído seu ex-marido, Sam Asghari. Segundo informações do TMZ, os dois teriam brigado no início de agosto e decidiram colocar um ponto final no relacionamento.

Alguns dias após as acusações, Britney decidiu abrir o coração e publicar um longo texto nas redes sociais sobre o assunto. Com um vídeo onde aparece dançando e usando roupas super ousadas, a cantora começou o desabafo confirmando o divórcio, mas sem dar detalhes sobre o motivo:

Como todos sabem, Sam e eu não estamos mais juntos... Seis anos é muito tempo para ficar com alguém, então eu estou um pouco chocada, mas não estou aqui para explicar nada porque, honestamente, isso não é da conta de ninguém! Mas, eu não conseguia aguentar mais a dor.

A loira continuou falando sobre o apoio que sentiu de amigos e fãs. Ela ainda disse que se sente telepaticamente conectada à algumas pessoas:

Em algum tipo de conexão telepática eu estou recebendo muitas mensagens de amigos que derreteram meu coração, obrigada!

Para finalizar o desabafo, Britney ainda criticou as pessoas que acreditam que sua vida é perfeita apenas por suas publicações no Instagram:

Eu tenho tentado ser forte por muito tempo e meu Instagram pode parecer perfeito, mas isso está muito longe da realidade e eu acho que todos sabemos disso. Eu amaria mostrar as minhas emoções e lágrimas e como eu realmente me sinto, mas, por algum motivo, eu sempre tive que esconder as minhas fraquezas. Se eu não fosse o soldado do meu pai, eu teria sido mandada para ser tratada por médicos. Mas é aí que você precisa da família. Você deveria ser amado incondicionalmente, não sob condições. Então eu serei o mais forte que eu conseguir.