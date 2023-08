Bruna Marquezine e família posam com banner de Besouro Azul, em Nova York

19/08/2023 | 14:10



Orgulho total! Bruna Marquezine e a família, que estiveram pelas suas de Nova York dias atrás, posaram sorridentes juntos do banner do filme Besouro Azul, no qual a atriz é uma das protagonistas, ao lado de Xolo Maridueña.

De acordo com o Extra, um um registro feito pela mãe da atriz, Neide Maia, no Instagram, além de Bruna, estão sua filha mais nova, Luana, e seu marido, Telmo Maia. O longa-metragem, que foi todo gravado em Hollywood, teve sua estreia no Brasil na última quinta-feira, dia 17.

Vale lembrar que esse foi o primeiro trabalho internacional da jovem, de apenas 28 anos de idade. Como diz a frase quem tem um amigo, tem tudo, Bruna pode contar com o prestígio de alguns famosos para vê-la nos telões, como por exemplo a cantora Anitta, David Brazil, Pocah e Lexa.