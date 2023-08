Liverpool supera falhas defensivas, vira sobre o Bournemouth e vence a 1ª no Inglês

19/08/2023 | 13:42



O Liverpool conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Inglês ao derrotar o Bournemouth de virada por 3 a 1 neste sábado, no Anfield, pela 2ª rodada. O time de Jürgen Klopp superou falhas defensivas impressionantes para desencantar na competição.

Após estrear em casa com vitória, o Liverpool chegou aos quatro pontos, já que iniciou o torneio empatando com o Chelsea por 1 a 1. Já o Bournemouth, que também havia começado com uma igualdade por 1 a 1 com o West Ham, conheceu a sua primeira derrota e ficou com apenas um ponto.

O início do Liverpool na partida foi desastroso. O time da casa colecionou falhas defensivas e chegou a sofrer um gol, aos 50 segundos, após erro de Alisson e "assistência" de Alexander-Arnold. A arbitragem pegou impedimento de ataque e anulou o lance.

A decisão não incomodou o Bournemouth, que continuou pressionando e contou com mais um erro do Liverpool para abrir o placar aos três. A equipe da casa errou na saída de bola e deixou Antoine Semenyo em boa posição para acertar um bonito chute e superar Alisson.

Precisou sofrer um gol para o Liverpool reagir e colocar a cabeça no jogo. Aos sete, Van Dirk recebeu dentro da área e cabeceou no travessão. Mas a situação começou a ficar confortável apenas aos 27, quando Luis Diaz recebeu dentro da área, levantou a bola e acertou uma espécie de voleio para deixar tudo igual.

A partir daí foi a vez do Bournemouth falhar em lances cruciais. Joe Rothwell fez um pênalti bobo na lateral da área e viu Mohamed Salah parar na defesa do goleiro brasileiro Neto. A bola voltou aos pés do egípcio, que só teve o trabalho de empurrar para o gol.

No segundo tempo, o Bournemouth deu indícios de que sufocaria o Liverpool, que chegou a perder Mac Allister, expulso. Mesmo com um jogador a menos, o time da casa chegou ao terceiro gol. Aos 17 minutos, Diogo Jota aproveitou a sobra do goleiro Neto, dentro da área e, com o gol vazio, só completou.

Coube ao Liverpool administrar a vantagem nos minutos finais com um jogador a menos para confirmar a sua primeira vitória no Campeonato Inglês. O Bournemouth até tentou evitar a derrota, mas parou nas boas defesas de Alisson, que se reergueu ao longo da partida.

Mais dois jogos foram realizados na manhã deste sábado, o Brighton continuou com 100% de aproveitamento ao derrotar o Wolverhampton, que ainda não pontuou, por 4 a 1. Já o Brentford, com um jogador a mais, fez 3 a 0 no Fulham, fora de casa.