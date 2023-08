Bradley Cooper afirma que fama o fez largar vício em álcool e drogas

19/08/2023 | 13:10



Bradley Cooper que é altamente respeitado em Hollywood, revelou, durante um episódio do programa Running Wild With Bear Grylls: The Challenge, comandado pelo aventureiro Bear Grylls, que achava que iria morrer dependente de álcool e das drogas.

Nas gravações, que acontecem em meio à natureza, o apresentador questiona se o astro já viveu anos selvagens e ele diz que sim:

- Em termos de álcool e drogas, sim, mas nada a ver com fama (...) eu tive sorte. Fiquei sóbrio aos 29 anos de idade e estou sóbrio há 19 anos. Tive muita sorte.

Cooper ressaltou ainda que seu vício começou antes mesmo dele ser de fato famoso, mas que também acabou quando ele passou a ser reconhecido, em 2009, com o filme Se Beber, Não Case!

- Eu tinha 36 anos [de idade] quando isso aconteceu [o filme], eu já estava no jogo há dez anos. Então, não me perdi na fama (...) senti como se tivesse feito um grande avanço quando fiz um comercial de computador. Depois, veio Se Beber, Não Case!' e foi uma mudança de carreira.

Vale lembrar que no filme Nasce Uma Estrela, que Bradley atua ao lado da cantora Lady Gaga, seu personagem, Jackson Maine, acaba tirando a própria vida depois de uma batalha contra o alcoolismo.