Zagallo está lúcido e respirando sem ajuda de aparelhos, diz boletim médico

19/08/2023 | 12:33



O Hospital Barra D'Or soltou um boletim médico no qual tranquiliza sobre a situação de Mário Lobo Zagallo, internado desde terça-feira após apresentar um quadro de infecção urinária. O tetracampeão da Copa do Mundo com a seleção brasileira apresentou sinais de melhora e respira sem ajuda de aparelhos.

"Zagallo continua internado tratando de uma infecção urinária e com evidências de melhora clínica e laboratorial. Segue lúcido, com sinais vitais normais, respirando sem ajuda de aparelhos e ainda sem previsão de alta hospitalar", diz o boletim médico.

O 'Velho Lobo' está sob os cuidados da médica Márcia Ladeira, que cuida da saúde do ex-jogador e treinador há 20 anos. A última vez que Zagallo havia sido internado foi em 2022, quando precisou tratar uma infecção respiratória.

Zagallo tem 92 anos e é um dos principais nomes do futebol brasileiro, tendo passagens vitoriosas como jogador por América-RJ, Flamengo e Botafogo.

Como treinador foi multicampeão por Botafogo, Fluminense, Flamengo e Vasco. Chegou ainda a conquistar o título do Campeonato Saudita com o Al-Hilal, time hoje de Neymar, na temporada 1978-79.

No entanto, foi marcar época na seleção brasileira. Como jogador, foi campeão em 1958 1962. Como treinador, levou o Brasil ao tricampeonato em 1970. Em 1994, era coordenador técnico. Sua única ausência foi na conquista de 2002.