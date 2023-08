Bagnaia escapa de acidentes e vence a corrida sprint do GP da Áustria de MotoGP

19/08/2023 | 11:48



Atual campeão mundial de MotoGP, Francesco Bagnaia venceu pela quarta vez na temporada a corrida sprint. Neste sábado, no Grande Prêmio da Áustria, dominou de ponta a ponta para confirmar a vitória. O italiano superou ainda uma batida logo na largada, na qual envolveu vários concorrentes.

A corrida foi marcada por seis abandonos, muitos frutos da batida logo na largada, incluindo o terceiro colocado do mundial, Marco Bezzecchi. A sprint ainda teve um acidente envolvendo Luca Marini e Jorge Martin. O italiano levou a pior e foi forçado a deixar a prova, muito irritado. O espanhol se manteve na pista e terminou em terceiro lugar.

Quem não teve uma grande exibição foi o piloto da Aprilia, Maverick Viñales. O espanhol largou em segundo, mas despencou na tabela na largada e terminou apenas no oitavo lugar, atrás de seu companheiro de equipe, Aleix Espargaró, que ficou em sétimo.

O segundo colocado foi Brad Binder, que se aproveitou do momento ruim de Viñales para assumir a posição do espanhol e segurá-la até a bandeirada. Já Bagnaia praticamente não foi ameaçado e venceu com facilidade.

O italiano lidera o mundial com 226 pontos, 46 a mais do que Jorge Martín. Marco Bezzecchi é o terceiro com 167.

O GP da Áustria, décima etapa da temporada, volta neste domingo, às 9h, com a corrida principal.