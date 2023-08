Ciclone deve provocar rajadas de vento em SP e Santos; previsão é de chuva intensa no interior

19/08/2023 | 11:08



Um ciclone extratropical formado na costa entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, deve chegar ao Estado de São Paulo neste sábado, 19, causando fortes rajadas de vento em diversos municípios, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A faixa leste do Estado, que inclui a capital, a região metropolitana e o litoral, deve ser a área mais atingida pelos vendavais.

Em outra parte do Estado, nas regiões de Araraquara, Bauru, Marília e Presidente Prudente, a previsão é de chuva com granizo e raios.

Em Santos, o fim de semana deve ter rajadas de vento fortes, que podem ultrapassar 80km/h, e chuva. Segundo o boletim meteorológico da Coordenadoria de Riscos Naturais e Tecnológicos da Defesa Civil emitido na quarta-feira, 16, desde o início do sábado o aumento da nebulosidade é esperado, com previsão de pancadas de chuva entre fraca e moderada em alguns períodos, sem volume elevado.

A mudança do tempo inclui as rajadas de vento, mas não há alertas para impactos por ressaca ou maré alta para os próximos dias.

Em São Paulo, o sábado começa com céu nublado, mas pode chover entre o fim da manhã e o início da tarde. A chuva deve ser de moderada a fortes, acompanhada de trovoadas e fortes rajadas de vento. A chuva perde força à noite. A temperatura deve variar entre 17°C e 24°C.

No domingo, 20, a capital seguirá com tempo instável. Pode chover fraco, e os termômetros oscilam entre 15°C e 22°C.

A chegada da frente fria vai mudar o tempo também no interior. Nas regiões de Araraquara, Bauru, Marília e Presidente Prudente, estão previstas chuvas intensas, com queda de raios e possibilidade de granizo. Podem ocorrer pontos de alagamento e enxurradas.

Além do Estado de São Paulo, o tempo também vai mudar no sul e sudeste de Minas Gerais e no sul e centro do Rio de Janeiro, onde estão previstas chuvas intensas, com possibilidade de granizo. As rajadas de vento devem ficar em torno de 70 km/h em São Paulo, no Rio e em Minas, e terão menor intensidade no litoral do Espírito Santo.