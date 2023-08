No É De Casa, Xuxa Meneghel fala sobre os abusos psicológicos que sofreu durante a juventude

19/08/2023 | 11:11



Como você vem acompanhando, Xuxa Meneghel lançou no Globoplay um documentário sobre a sua vida e vem divulgando durante todo o mês a produção. E durante a manhã deste sábado, dia 19, a apresentadora marcou presença durante o É De Casa.

Gente como a gente e completamente emocionada com o encontro, Maria Beltrão revelou que é super fã de Xuxa Meneghel, já se vestiu de paquita e estava nitidamente ansiosa com a presença ilustre da apresentadora no programa. Assim que chegou no É De Casa, a loira comentou sobre o Xou da Xuxa e revelou o motivo de aceitar a falar sobre a sua carreira no documentário.

- Não tem uma data para isso acontecer, fiz 60 anos de idade em março já é uma data marcante, mas talvez seja por causa da história, da maturidade que tem com esse número todo. Eu falo muito para a Sasha que a hora que ela quiser, eu já estou preparada para ser avó. É uma maneira de eu mostrar a minha história para os meus netos, bisnetos, sem ficar falando toda hora.

Maria Beltrão contou que já assistiu a série e falou sobre a diferença do que a televisão mostrava nos anos 80, 90 para os dias de hoje.

- Os anos 80 e 90 já são outra época e mostrar que isso era normal no dia a dia, já tem um divisor de águas. Tudo o que eu vivi era realmente guardada em uma caixinha. As coisas boas e ruins foram abertas e muita coisa me surpreendeu, principalmente o trabalho de pesquisa da equipe do Bial. Até as imagens do parto da Sasha a Marlene guardou e eu nunca tinha visto.

Em seguida, a mãe de Sasha Meneghel contou sobre os momentos difíceis que viveu na juventude.

- Os abusos existiram bastante na minha vida. É interessante mostrar para as pessoas isso e alertar para as pessoas verem que o que acontece com o chefe, por exemplo, não é legal.

Rita Batista comentou que também assistiu a produção e foi surpreendia sobre o caso de que Michael Jackson teria se apaixonado pela apresentadora, e loira deu mais detalhes sobre tudo o que aconteceu em sua vida.

- 80% das coisas as pessoas falam coisas bacanas e muita gente não me conhecia. A minha sobrinha ontem falou sobre um momento do banho da Sasha se eu tinha dado o ok, e foi gravado, vendido para todo mundo e eu nem sabia. São coisas que eu vou ter que explicar para as pessoas que nem eu entendo. Ver tudo o que eu vivi e tal, é muita coisa. A repercussão tem muitas perguntas de como eu passei por tudo isso, deixei passar... tem mais perguntas do que respostas, mas tem bastante acolhimento também.

Talitha então revelou que era uma baixinha, super fã e não tinha noção da loucura que era na Argentina, então Xuxa deu mais detalhes sobre a loucura que aconteceu em uma das vezes que retornou para o páis latino.

- Eu fiquei nove anos sem voltar para a Argentina e falei que não precisava de toda a segurança. Eu cheguei lá e estava em um tumulto, me colocaram em um microônibus e arrancaram até a porta do carro. Eu achava que eu era muito protegida por Deus que nada podia acontecer.

Maria Beltrão voltou a falar e revelou que é inacreditável ver todo o jogo de cintura que Xuxa Meneghel tem para a televisão, com carisma, preparação, e claro, rasgou elogios para a apresentadora. Em seguida, a artista relembrou alguns momentos cômicos de sua juventude na televisão.

- Eu brincava! O diretor da Manchete dizia isso sobre brincar, e eu brincava de pular corda, e foi gravado meu piloto assim. Isso assustava um pouco a minha autenticidade com as crianças. Teve uma vez uma criança que pisou no meu pé durante o programa com botinha ortopédica, ai eu fui lá e pisei de volta.

Rita então deixou claro que Xuxa Meneghel era uma verdadeira entidade para as crianças e que todo mundo era apaixonado por ela, e falou que o tratamento que a loira passava para as crianças era importante porque era algo mais de igual para igual. Foi então que Xuxa revelou que se achava bem despreparada.

- Tem brincadeiras que a gente faz sem a câmera estar ligada. Eu não tinha esse filtro. Eu não tinha a noção de que isso podia machucar alguém. A brincadeira que você faz em casa é óbvio que não pode ser feita na frente de todo mundo com julgamento. Eu fazia sem medo algum. Foi um despreparo, uma verdade muito grande - e talvez seja por isso que tenha dado certo por tanto tempo.