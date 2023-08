Philippe Coutinho pode deixar Aston Villa para jogar no Catar, diz imprensa espanhola

19/08/2023 | 10:41



Fora da lista do técnico Fernando Diniz para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo, Philippe Coutinho deve estar com os dias contados na Inglaterra. Segundo a imprensa espanhola - Mundo Deportivo e Sport -, embasada pelas declarações do jornalista Fabrizio Romano, especializado em transferências do futebol europeu, o brasileiro teria propostas para jogar no futebol do Catar. A Arábia Saudita também aparece como opção para o atleta, que não faz parte dos planos de Unai Emery.

Quem está de olho na possível transferência de Coutinho é o Barcelona, que tem 50% dos direitos em cima de uma futura venda. O clube espanhol cedeu o jogador para o Aston Villa por aproximadamente R$ 108 milhões na cotação atual, muito menos do que investiu para tirá-lo do Liverpool.

Com isso, o Barcelona é favorável à venda do meia brasileiro, assim como o Aston Villa, o que também aliviaria a folha de pagamento do clube inglês. O Catar aparece como primeira opção para Philippe Coutinho, mas não está descartada uma ida para a Arábia Saudita.

Na última temporada pelo Aston Villa, o brasileiro fez apenas 22 jogos e marcou um único gol. No total, foram 42 partidas e seis gols marcados. Ele esteve em campo na estreia do time no Campeonato Inglês por três minutos durante a derrota para o Newcastle por 5 a 1.

Philippe Coutinho ainda tem passagens por Bayern de Munique, Liverpool, onde viveu o melhor momento da carreira, Inter de Milão, Espanyol, e Vasco, clube que o revelou para o futebol.

No começo do ano, ele chegou a interessar ao Corinthians, que tentou repatriá-lo por empréstimo, o que foi rejeitado pelo Aston Vila na época. A ideia do clube inglês ainda é lucrar em cima da venda do meia brasileiro.