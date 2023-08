CHM, público e excelente

Do Diário do Grande ABC



19/08/2023 | 09:10



A reinauguração do Centro Hospitalar Municipal Dr. Newton da Costa Brandão, na Vila Assunção, é um marco histórico na saúde de Santo André. Totalmente revitalizado, com a inclusão de setores e equipamentos dos mais modernos, o complexo de 111 anos foi entregue à população, em solenidade realizada na noite de ontem, com um padrão de qualidade poucas vezes visto em equipamentos voltados ao atendimento gratuito da população. O investimento na reformulação total do CHM foi intensificado no ano passado, mas as raízes do programa que visava à mudança de status na saúde andreense foram fincadas há bons seis anos e meio atrás, no início da gestão do prefeito Paulo Serra (PSDB).

Idealizado como uma das prioridades da administração, o Programa QualiSaúde tem como meta garantir atendimento público, totalmente gratuito, com a atenção característica da rede privada. O CHM recebeu ontem este selo – e agora está à disposição da população. Foram aportados R$ 10 milhões no projeto. O complexo conta com 55 leitos de enfermaria em 18 quartos e mais 10 vagas nas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva). Todas as enfermarias estão equipadas com televisores de 43 polegadas e cadeiras de acompanhantes reclináveis. Além disso, problema crônico do local, os antigos elevadores, que simplesmente não funcionavam, foram substituídos por equipamentos modernos.

Desde que assumiu o governo, em janeiro de 2017, Paulo Serra destinou boa parte da atenção ao programa de reestruturação da rede de saúde municipal. Foi preciso coragem para, logo no início da gestão, fechar sete das 34 unidades básicas. Houve grita generalizada. O chefe do Executivo, todavia, respondia aos críticos que a medida era necessária para que o sistema voltasse a ter o mínimo de qualidade e eficiência. Certamente ainda há tarefas a serem realizadas, mas a entrega do CHM totalmente revitalizado ontem à noite – com padrão de hospital particular – demonstra que a ousadia da administração e o sacrifícioda população foram essenciais para que a saúde andreense avançasse inúmeras casas.