Paulo Serra debate Reforma Tributária com especialistas e empresários do Grande ABC

Da Redação



18/08/2023 | 22:52



Tema em alta no cenário nacional e que deve gerar impacto significativo em toda a sociedade, a Reforma Tributária foi tema de debate entre especialistas e empresários do Grande ABC na noite da última quinta-feira (17/8), em Santo André. O prefeito do município, Paulo Serra, participou do encontro e contribuiu com opiniões e sugestões.

“Qualquer mudança, em especial no regime tributário, nos assusta, porque traz componentes novos que podem, de alguma, forma diminuir ou aumentar arrecadação, sair daquela normalidade e previsibilidade que temos dentro de um planejamento estratégico e crescimento da cidade. Apesar disso, não há como a gente não defender um conceito de simplificação tributária em nosso país. Temos o sistema tributário mais complexo do mundo e está muito claro que há necessidade de uma reforma, mas é preciso discutir alguns pontos, e é isso o que estamos fazendo aqui hoje”, comentou o prefeito Paulo Serra em seu discurso de abertura do evento.

Doutoranda e Mestre em Direito Tributário, Econômico e Financeiro pela USP e professora do curso de Especialização em Direito Tributário do IBET, a advogada Tatiane Praxedes, que agora faz parte do quadro de profissionais do BMDP Advogados, apresentou todos os cenários de curto, médio e longo prazo que a Reforma Tributária pode gerar no país.

“Agora a gente vive um momento em que os interesses políticos, econômicos e a situação do mundo global exige uma análise melhor, de fato, sobre aquilo que se propõe dentro da Reforma Tributária, esta que bate à porta como a gente nunca viu se considerarmos um contexto histórico a partir da década de 1980 até hoje”, explicou a professora de direito Tributário.

Além da presença do prefeito Paulo Serra, o evento contou também com outras autoridades, como o presidente da OAB Santo André, Dr. Leonardo Dominiqueli Pereira, que também é sócio do BMDP Advogados, do secretário-adjunto de Finanças de Santo André, Edgar Brandão, do presidente do Rotary Club Santo Norte, Robson Raineri, e vários empresários e advogados da região.

“Esse debate que realizamos hoje não é um ato único e esporádico, mas sim o início de um processo de diálogo e convívio que estamos propondo até o final da Reforma Tributária, porque precisamos enfrentar isso juntos, seja advogado, empresário, contador ou gestor público. A proposta não é personalizada, será para todos, e quem não estiver preparado ficará para trás”, finalizou o advogado Eduardo Barros de Moura, sócio-fundador do BMDP Advogados e mediador do encontro.