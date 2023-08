Santo André inaugura CHM e prevê mais investimentos

Gabriel Rosalin

18/08/2023



Está concluída a revitalização do novo CHM (Centro Hospitalar Municipal) Dr. Newton da Costa Brandão, de Santo André. O equipamento, que vinha passando por reformas e modernização desde 2022, foi entregue na noite de ontem pelo Prefeito Paulo Serra (PSDB). A deputada estadual Ana Carolina (Cidadania), o secretário de Saúde, Gilvan Junior, vereadores e outras autoridades também prestigiaram o evento. O investimento das intervenções no complexo hospitalar custaram R$ 10 milhões.



O prefeito Paulo Serra celebrou a reforma do CHM e sinalizou novos investimentos para a área da saúde. De acordo com o mandatário, até o final de 2024, a prefeitura projeta revitalizar mais cinco unidades de sáúde, totalizando 30. “Vamos entregar até o fim do ano que vem as unidades do São Jorge, Marek, Capuava, Vila Guiomar e Jardim Ana Maria”, observou ,complementando que 100% das rede municipal terá o padrão QualiSaúde.



Para o secretário de Saúde de Santo André, Gilvan Junior, o novo CHM representa um grande avanço para a saúde da cidade. “O equipamento de 111 anos foi completamente reformado para entrar nos rigorosos padrões de modernização do Qualisaúde”, afirmou o secretário.



Paulo Serra também destacou que o novo CHM bate de frente com o padrão da rede privada. “ Com o programa QualiSaúde, trouxemos essa qualidade para mais de 25 unidades da rede pública. Conseguimos repetir esse padrão estrutural e de atendimento”, prosseguiu o chefe do executivo.



A revitalização no CHM garantiu 55 leitos, sendo 10 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), com salas climatizadas e novos aparelhos. Também passaram por intervenções a sala de ultrassonografias, as áreas de emergência e o Centro Médico de Especialidade com a implementação de videolaparoscopia para cirurgias avançadas.



Além disso, na parte estrutural, foram feitas melhoriasno setor de acolhecimento e acessibilidade. A fachada foi renovada e ganhou nova iluminação. Além disso, o equipamento ganhou uma lanchonete, localizada na entrada, Os elevadores, que antes eram problemas crônicos, agoram estão totalmente reformados. “Estruturalmente, a gente modernizou quase tudo”, completou o prefeito.



Com a ampliação, cerca de 1600 funcionários atuam no complexo, que passou a realizar, em média, 933 cirurgias por mês, quase o triplo do que fazia antes da reforma.



“A modernização e as novas tecnologias instaladas, como as cirurgias com auxílio de vídeo, acabam acelerando os procedimentos”, finalizou o secretário de saúde.