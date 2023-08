Operação Impacto tem efetivo com 246 agentes de segurança

Beatriz Mirelle



18/08/2023 | 21:41



A Operação Impacto começou nesta sexta-feira em Santo André e apresentou 70 Policiais Militares 2ª Classe que estão na Escola de Formação do CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana Seis). Eles ficarão na área central da cidade e reforçam a ação com mais 40 guardas, 130 policiais militares, 30 viaturas dos Programas de Policiamento e 16 viaturas da GCM (Guarda Civil Metropolitana), Haverá também seis policiais da cavalaria e o grupamento aéreo da Polícia Militar, com o Helicóptero Águia. A iniciativa realizou bloqueios policiais, averiguou automóveis e intensificou o combate ao tráfico de drogas, roubos e furtos.



De acordo com o comandante do CPA/M-6, o coronel Luiz Fernando Alves, as forças integradas e a aviação são fundamentais para trazer tranquilidade aos munícipes e diminuir os índices de criminalidade em Santo André. “Cheguei há pouco tempo (no CPA/M-6), mas quero manter firme o combate ao crime e levar à sociedade a percepção de segurança. O Estado empenha forças para mantermos as operações em vigor, como as contra furtos, roubos e desmanches.”



Para Alves, não é possível ter recuo na criminalidade se não houver a integração entre a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda e sociedade. “Todos devem estar empenhados. Vamos chegar até o criminoso e levá-lo para a prisão.”



Em relação aos desmanches, o coronel reforça que é utilizada tecnologia para detectar locais que recebem veículos ou outros produtos ilícitos. “Queremos combater aquele que comete o roubo assim como o que vende os materiais. Isso é para impedir que peças ilegais cheguem a outras pessoas. Até o momento, conseguimos emparedar cinco desmanches.”