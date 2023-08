Teto de juros do consignado do INSS cairá para 1,91% ao mês

Da ABr



18/08/2023 | 21:27



Os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) pagarão menos nas futuras operações de crédito consignado. Por 14 votos a 1, o CNPS (Conselho Nacional da Previdência Social) aprovou o novo limite de juros de 1,91% ao mês para essas operações.



O novo teto é 0,06 ponto percentual menor que o antigo limite, de 1,97% ao mês, nível que vigorava desde março. O teto dos juros para o cartão de crédito consignado caiu de 2,89% para 2,83% ao mês. Propostas pelo próprio governo, as medidas entram em vigor assim que a instrução normativa for publicada no Diário Oficial da União.



A justificativa para a redução foi o corte de 0,5 ponto percentual na Taxa Selic (juros básicos da economia). No início do mês, o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central reduziu os juros básicos de 13,75% para 13,25% ao ano.



Durante a reunião, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, disse que a pasta pretende propor novas reduções no teto do consignado à medida que a Selic cair. As mudanças têm de ser aprovadas pelo CNPS. Ele também disse que os bancos oficiais cobram taxas menores que o novo teto de 1,91% ao mês. O Banco do Brasil cobra 1,77% ao mês. A Caixa, 1,7% ao mês.



Apenas o representante da CNF (Confederação Nacional das Instituições Financeiras) votou contra. A entidade pediu que a votação fosse adiada porque a oferta de crédito consignado está encolhendo, mas a reivindicação não foi aceita.