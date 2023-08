Toffoli e Nunes Marques votam para validar contrato do BRT-ABC

Raphael Rocha



18/08/2023 | 20:36



Atualizada às 21h09



Os ministros Dias Toffoli e Kássio Nunes Marques, do STF (Supremo Tribunal Federal), votaram pela validade do contrato entre o governo do Estado e Next Mobilidade para construção do BRT-ABC, com extensão do vínculo para operação do Corredor ABD de trólebus e transferência da gestão da Área 5 da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos). Rosa Webber, porém, se manifestou contrária. Com o voto de Toffoli e de Nunes Marques, o placar virou: quatro ministros se posicionaram favoravelmente à decisão administrativa do Palácio dos Bandeirantes e três foram contrários.

A posição de Toffoli, de Nunes Marques e de Rosa Webber foi externada na noite desta sexta-feira (18) no julgamento virtual retomado no dia 11 de agosto. Os ministros do Supremo têm até segunda-feira para se manifestar na ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) movida pelo partido Solidariedade.

Em 2019, o governo do Estado decidiu extinguir o contrato firmado para construção da Linha 18-Bronze do Metrô, via monotrilho, e encaminhou uma alternativa: implantar um BRT, sigla em inglês para ônibus de alta velocidade em corredor exclusivo. O Palácio dos Bandeirantes adotou um arranjo administrativo para que a Next Mobilidade ficasse responsável pela obra, orçada em R$ 970 milhões. Como contrapartida, a empresa ganhou o direito de explorar o Corredor ABD de trólebus por mais 25 anos, além de assumir as linhas de ônibus da Área 5, justamente as que atendem o Grande ABC.

Até o fechamento desta edição, somente apareceu o posicionamento de Toffoli e de Nunes Marques com “acompanhamento do voto do ministro Gilmar Mendes e de Alexandre de Moraes”. Favoráveis à solução administrativa do governo paulista, Mendes e Alexandre de Moraes divergiram da relatora do processo, Cármen Lúcia, que viu inconsistências do trâmite - o posicionamento de Cármen Lúcia foi seguido por Edson Fachin.

“Entendo que a assunção de novas obrigações de fazer para investimento em malhas do interesse da administração pública não desfigura o objeto do contrato de concessão original. Sendo o contrato de concessão um acordo bilateral que opera no interesse da administração pública, nada impede que, de forma acessória à obrigação principal de prestação adequada do serviço dentro da malha licitada, sejam também pactuadas novas obrigações”, escreveu Gilmar Mendes, em seu posicionamento.

Restam quatro ministros para votar no processo: Luiz Fux, André Mendonça, Cristiano Zanin e Luis Roberto Barroso.