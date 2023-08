Elvis se recupera e reforça a Ponte Preta contra o Ceará na Série B

18/08/2023 | 20:05



O meio-campista Elvis se recuperou das dores no joelho e reforçará a Ponte Preta no duelo contra o Ceará, no domingo, às 18h, na Arena Castelão, no fechamento da 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 foi poupado no último jogo, no empate sem gols contra o Botafogo-SP, e fez tratamento intensivo durante a semana.

A tendência é que Elvis comece entre os titulares e siga até onde seu físico permitir. O meia é peça fundamental no time de Campinas, que, ao lado do ABC, tem o pior ataque da Série B, com 14 gols marcados. Caso O técnico Pintado opte pelo meia no segundo tempo, Lucas Nathan e Paulo Baya podem ser os escolhidos para fazer a função no meio de campo.

Além do meia, o lateral Artur também será novidade. Ele retorna após cumprir suspensão. Por outro lado, o lateral-esquerdo Gabriel Silva, ainda adquirindo ritmo de jogo, será poupado, e sequer viajou com a delegação para a capital cearense.

Com isso, a Ponte Preta deve ir a campo com esta formação: Caíque França; Mailton, Fábio Sanches, Mateus Silva e Artur; Felipe Amaral, Felipinho, Léo Naldi e Elvis (Lucas Nathan ou Paulo Baya); André e Eliel.

Atualmente, a Ponte Preta aparece na 13ª colocação com 27 pontos. O Tombense, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tem 20.