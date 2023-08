Luciano se recupera e reforça São Paulo contra Botafogo; James Rodríguez estreia como titular

18/08/2023 | 18:57



Ainda sob enorme euforia pela vaga à decisão da Copa do Brasil, o São Paulo reencontra sua torcida neste sábado com novidades. Ausente nos 2 a 0 diante do Corinthians por suspensão, mas há alguns dias tratando de dores musculares, Luciano treinou normalmente e volta ao time. James Rodríguez, apenas na reserva no clássico, trabalha entre os 11 prováveis escalados e fará sua estreia como titular.

A fadiga muscular que Luciano acusou há mais de 10 dias o tirou da escalação alternativa que empatou com o Flamengo, por 1 a 1, no fim de semana passado. Como não enfrentaria o Corinthians, ele era peça certa no Rio e acabou sendo problema de última hora.

O atacante ainda perdeu treinos no começo da semana, mas nesta sexta-feira não acusou nenhum problema, trabalhou forte e deve substituir o centroavante argentino Calleri, com Juan a seu lado na frente.

Destaque na Copa do Brasil, Lucas Moura ganhará descanso para estar "inteiro" contra a LDU, em quito, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, na quinta-feira. A saída do ídolo da torcida abre espaço para James Rodríguez começar um jogo pela primeira vez.

Dorival Júnior quer dar ritmo de jogo ao colombiano, e deve utilizá-lo até quando o fôlego aguentar diante do líder do Brasileirão. Por outro lado, o time também não terá o experiente lateral-direito Rafinha, que dá lugar a Nathan. Caio Paulista continua como desfalque por problema na coxa.