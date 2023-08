Whindersson Nunes manda recado para Zé Vaqueiro e Ingra Soares, que estão com o filho na UTI

18/08/2023 | 18:11



Whindersson Nunes decidiu usar o seu espaço nas redes sociais para prestar todo seu apoio ao cantor Zé Vaqueiro e a sua esposa, Ingra Soares, que estão com o filho recém-nascido, o pequeno Arthur, na UTI desde o último dia 24.

Através dos stories, Whindersson postou uma foto do casal e desejou muita saúde e amor ao bebê, que nasceu com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13.

Todo amor de Deus, saúde e toda força do mundo ao Arthuzinho, escreveu o humorista.

Para quem não se lembra, Whindersson Nunes perdeu o único filho, João Miguel, com Mara Lina Deggan, com apenas dois dias de vida, em 2021.

Força aos pais!