Cole Sprouse revela que recebeu ameaças de morte após fim de namoro com Lili Reinhart

18/08/2023 | 15:10



Cole Sprouse relembrou momentos de sua carreira ao dar entrevista à revista Vulture, no entanto, ele também falou sobre um momento conturbado que viveu após terminar seu namoro com Lili Reinhart. Isso porque o casal era colega de elenco em Riverdale, que está no ar desde 2017, e, quando romperam a relação, o ator recebeu várias ameaças dos fãs e espectadores da série.

Assim, o artista conta que percebeu muito fanatismo e foi perseguido por pessoas que não aceitavam o término de seu relacionamento com a atriz.

- Chegaram muitas coisas na minha casa e nas casas de familiares. Ameaças de morte, coisas repulsivas, completamente criminosas, afirmou ele.

Nesse sentido, em uma antiga entrevista do ator, ele reconheceu que o fim da relação com Lili Reinhart foi muito difícil para os dois, porque ainda precisavam contracenar juntos na série.

- Eu sei que nós dois causamos muitos danos um ao outro. Somos bons amigos agora, o que é incrível. Trabalhamos muito bem juntos agora, admitiu ele admitiu ao podcast Call Her Daddy.

A estrela de Zack& Cody: Gêmeos em Ação lamenta que os fãs de Riverdale tenham confundido a relação dos personagens com a vida real dos atores. Além disso, vale lembrar que, atualmente, ele namora a modelo e influenciadora Ari Fournier e Reinhart também está em outra relação com o ator australiano, Jack Martin.

Vale destacar, por fim, que Riverdale está em sua última temporada e o casal permaneceu junto ao longo de 2016 até 2020, embora tenham trabalhado juntos até esse ano de 2023.