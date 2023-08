Mulher que enviou carta com veneno para Donald Trump é condenada a 22 anos de prisão

18/08/2023 | 15:03



Uma mulher foi condenada na quinta-feira, 17, a 22 anos de prisão por enviar cartas contendo a substância letal ricina ao então presidente Donald Trump e a oito policiais do Texas em 2020, informou o Departamento de Justiça.

A mulher, que tem cidadania do Canadá e da França, fabricou o pó branco potencialmente letal em sua casa em Quebec, em setembro de 2020, e incluiu a substância em cartas ameaçadoras que enviou a Trump e oito policiais do Texas, de acordo com o Departamento de Justiça.

"Encontrei um novo nome para você: 'The Ugly Tyrant Clown' (O Palhaço Tirano Feio, em português)", disse Ferrier, uma programadora de computador, em sua carta a Trump. A carta foi recebida em uma instalação fora da Casa Branca, onde a correspondência endereçada à residência oficial é pré-selecionada e testada quanto a substâncias perigosas, de acordo com o FBI.

Em seu depoimento, Ferrier compartilhou detalhes sobre sua vida, incluindo que ela nasceu e foi criada na França antes de se mudar para o Canadá aos 40 anos. Quando era adolescente, Ferrier disse que aspirava a se tornar comissária de polícia, mas depois de conhecer detetives e comissários, percebeu que "não poderia trabalhar para um sistema injusto em uma sociedade corrupta". Ferrier disse em sua declaração que via suas ações "como um trabalho de ativismo": "senti que uma mensagem forte deveria ser enviada para acabar com o que eu via como comportamentos tirânicos. Isso para mim é o que me torna um ativista".

Ferrier foi presa em 20 de setembro de 2020, dias depois de enviar as cartas com ricina. Quando ela estava dirigindo do Canadá para Buffalo, Nova York, ela disse aos funcionários da fronteira que era procurada pelo FBI por enviar as cartas. As autoridades descobriram então que Ferrier estava viajando com uma arma de fogo carregada, centenas de cartuchos de munição, duas facas, uma arma de choque, spray de pimenta, um cassetete e uma identidade falsa, de acordo com os autos do tribunal.

Em cada uma das nove cartas que ela enviou, Ferrier disse que se o "presente especial", referindo-se à ricina, não funcionasse, ela "encontraria uma receita melhor para outro veneno", segundo documentos judiciais. Na carta dirigida a Trump, Ferrier escreveu: "Você arruína os EUA e os leva ao desastre. Tenho primos americanos, então não quero os próximos 4 anos com você como presidente".

Depois que as cartas foram detectadas, "coordenadores de destruição em massa" e especialistas em materiais perigosos foram enviados a vários locais nos Estados Unidos para interceptá-los e, posteriormente, enviados para testes adicionais, de acordo com documentos judiciais.

Em março de 2019, enquanto Ferrier estava morando nos Estados Unidos, ela foi presa pela polícia em Mission, Texas, e acusada de porte de arma sem licença, resistência à prisão e porte de carteira de motorista falsa. Enquanto ela estava sob custódia no Texas, as autoridades descobriram que Ferrier ultrapassou o prazo de um visto de seis meses e foi deportada para o Canadá. Ferrier acreditava que os oito policiais do Texas para quem ela enviou ricina estavam ligados à sua prisão no Texas, de acordo com os autos do tribunal.

O memorando de sentença disse que uma sentença de 262 meses, ou quase 22 anos, para Ferrier foi "uma punição apropriadamente severa" em comparação com sentenças proferidas em casos semelhantes, incluindo o de um homem que foi condenado a 18 anos de prisão depois de se declarar culpado pelo envio de cartas com ricina para Obama, o ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg e Mark Glaze, um importante defensor do controle de armas. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)