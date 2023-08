Museu do Futebol transmite final da Copa; veja como participar

Da Redação

Do 33Giga



18/08/2023 | 14:55



Neste domingo (20), às 7h, o Museu do Futebol abre as portas para o público assistir à final da Copa do Mundo Feminina.

Apesar do Brasil ter sido eliminado precocemente da competição, valerá a pena acordar mais cedo: além de assistir ao jogo que vai coroar a maior seleção feminina do mundo, vai rolar um bate-papo com a ex-jogadora da Seleção Brasileira e do Vasco da Gama, Lêda Maria.

O momento vai contar também com a participação de uma das curadoras da exposição Rainhas de Copas, Lu Castro, que vai lançar com Lalo Sousa a HQ “E a Boca do Luxo Entra em Campo”. Localizado no Estádio do Pacaembu, o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Para assistir ao jogo a entrada é gratuita. Quem acompanhar a final da Copa do Mundo e participar do bate-papo com Lêda Maria e do lançamento da HQ poderá completar o domingo com uma visita mediada à exposição Rainhas de Copas, que está em seus últimos dias.

LÊDA MARIA

Leda Maria jogou no Vasco da Gama durante a década de 90 e fez parte da equipe que foi pentacampeã carioca. Foi volante da Seleção Brasileira e integrou o elenco que participou dos Jogos Olímpicos de Atlanta, Estados Unidos, em 1996. Foi comentarista de futebol feminino e hoje trabalha como analista de desempenho e treinadora.

CHUTEIRA PARA TODAS

Que tal pegar aquela chuteira em bom estado e que você não está usando mais para beneficiar dois projetos sociais e um time de várzea que trabalham com mulheres na periferia de São Paulo? Visitantes que levarem um calçado para doar, e bom estado, ganham entrada grátis no Museu do Futebol.

SERVIÇO