Trade In na Samsung: empresa dá descontos na troca de eletrônicos usados

Da Redação

Do 33Giga



18/08/2023 | 13:55



Seu smartphone, TV ou eletrodoméstico antigo pode render descontos nas lojas oficiais da Samsung. Com os programas Troca Smart e Eco Troca, ficou ainda mais fácil substituir equipamentos usados, por meio de descontos que ainda promovem o descarte correto dos dispositivos, independentemente da marca ou condição de uso.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Pelo programa Troca Smart, você pode trocar seu aparelho usado por um novo smartphone, tablet ou smartwatch sem sair de casa. Para isso, basta acessar a loja oficial pelo link https://www.samsung.com/br/, selecionar o dispositivo que deseja adquirir e verificar se ele é contemplado pelo programa.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na sequência, você deve preencher um formulário e informar os dados do seu dispositivo usado que deseja utilizar na troca para saber o valor estimado pela tabela Samsung, seguindo então para a etapa de postagem ou coleta.

Depois de receber o produto antigo, a Samsung avaliará se a sua condição real está semelhante à que foi informada na autoavaliação. Por fim, assim que a análise for concluída, a empresa entrará em contato para transferir o voucher de desconto a ser utilizado na compra de um novo dispositivo.

Caso prefira trocar o seu aparelho antigo e receber um novo produto Galaxy de forma imediata, basta ir até uma loja física da Samsung. Em cada troca, você pode oferecer até dois aparelhos usados. Chegando na unidade de sua escolha, o consultor de vendas fará uma avaliação dos aparelhos usados e informará o valor do seu voucher de desconto.

Depois, basta escolher um novo produto da loja e realizar a compra com o desconto aplicado. Na loja Samsung, você também conta com o auxílio de especialistas para a migração de dados entre o aparelho usado e o novo.

Eco Troca

Com o programa Eco Troca, também é possível adquirir novos eletrodomésticos, monitores e televisores. A ação oferece ao consumidor descontos em produtos como TVs, refrigeradores, máquinas de lavar e secar, lava-louças, aparelhos de ar-condicionado e monitores, mediante a entrega de modelos antigos, independentemente da marca e do estado de conservação.

É a oportunidade para você substituir seu eletroeletrônico e eletrodoméstico por um modelo mais moderno e com melhores recursos, e até mesmo trocar uma TV antiga por um modelo smart de tela maior.

O procedimento de troca sustentável é feito pelo site www.samsung.com/br/ecotroca. Comece escolhendo o produto que deseja adquirir a partir da lista de modelos disponíveis e, na página de compra, clique em Eco Troca para então preencher as informações de seu produto usado.

Em seguida, vá para o carrinho, clicando em Comprar agora, e finalize a compra de seu novo produto Samsung, já com o desconto aplicado.

Como acontece o descarte sustentável

Caso queira apenas descartar seu eletrodoméstico ou eletrônico sem uso, a Samsung também te auxilia com o descarte correto para um processo sustentável por meio do seu programa de logística reversa, o Samsung Recicla. Assim, para entregar produtos de pequeno e médio porte – como smartphones, baterias, tablets, fones de ouvido e notebooks, basta ir a uma loja física da Samsung ou assistência técnica.

Para produtos de grande porte – como máquinas de lavar, geladeiras e TVs acima de 40 polegadas –, solicite a retirada gratuita em seu endereço clicando aqui.

Samsung Recicla

No primeiro semestre de 2023, o Samsung Recicla registrou um aumento de 291% no volume de resíduos eletrônicos coletados no Brasil em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Os produtos coletados pelo programa são enviados a prestadores de serviços qualificados e licenciados pelos órgãos ambientais competentes, sendo submetidos a processos seguros e rígidos de triagem, desmontagem, trituração e separação de componentes.

Uma vez concluída a etapa anterior, todos os componentes passíveis de reciclagem são devidamente processados e transformados por empresas qualificadas para reinserção na cadeia produtiva como matéria-prima, de acordo com suas características. Ao material restante, é dada a destinação final ambientalmente adequada.