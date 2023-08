A cidade em festa em 1993. Alvarenga explodia em população. Como enfrentar o drama das favelas? Desfiles retornavam à Marechal... ...salve o festeiro batateiro!

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



20/08/2023 | 07:45



Naquele 20 de agosto, o suplemento de aniversário do Diário traçava verdadeiro raio X de uma cidade com 118 favelas e pouco mais de 570 mil moradores.

Áreas como a Grande Alvarenga tiveram um crescimento populacional de 200% nos últimos 11 anos.

“São Bernardo crescia do outro lado da Via Anchieta”, destacavam em manchete as jornalistas Mariangela Devienne e Melina Dias.

“A nossa prioridade é que este crescimento se dê de forma ordenada, evitando novos núcleos de favelização”, declarava Paulo Guidetti, secretário de Planejamento, fotografado por Leonardo Colosso no alto do Paço Municipal com a cidade ao fundo.

“Sonho com uma cidade onde o acesso à saúde não seja privilégio de poucos, e onde a educação esteja ao alcance de todos”, orava o prefeito Walter Demarchi.

“A palavra de ordem nos dias de hoje é: harmonia entre capital e trabalho”, defendia Valter Moura, presidente da Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo), como forma de evitar o esvaziamento industrial da cidade.

“Salve 20 de agosto, dia da morte daquele que nos emprestaria seu nome” (o santo Bernardo de Claraval), saudava Tito Costa, vice-prefeito.

E São Bernardo redescobria os desfiles escolares, por obra e esforço do festeiro da cidade, Walter Gomes Miranda, secretário de Governo. Saudades!

EXPOSIÇÃO

Naquele 20 de agosto de 1993, o tradicional suplemento de aniversário de São Bernardo vinha uma vez mais encartado na edição do Diário.

Capa colorida, criativa.

A reunião destas capas ao longo dos 20 de agosto renderia uma bela exposição, amigos do Centro de Memória de São Bernardo.

Crédito da foto 1 – Banco de Dados

TRADIÇÃO. Diário publicava suplemento com o mapa de São Bernardo na capa: em destaque a área da Represa Billings, que representa dois terços do território do município

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 20 de agosto de 1993 – ano 36, edição 8470

MANCHETE – Fernando Henrique promete “paulada” contra a inflação.

O ministro da Fazenda do governo Itamar negava estudos sobre um âncora cambial ou prefixação do câmbio.

INDÚSTRIA PIONEIRA – 37ª Feira de Móveis de São Bernardo reunia, na Vera Cru, produtos de 44 empresas, a maioria de São Bernardo.

NOTA – Há 30 anos, São Bernardo ainda vendia móveis produzidos na cidade. E hoje?

EM 20 DE AGOSTO DE...

1893 - Autoridades da Província de São Paulo, incluindo-se o seu presidente, visitam o serviço provisório de abrigo aos imigrantes na Estação de São Bernardo, hoje Santo André, e constatam que os problemas iniciais haviam sido contornados.

1938 - Manoel Pedro Júnior, da colônia portuguesa, é nomeado subprefeito de Mauá.

1953 – São Bernardo festeja o IV Centenário da Vila de Santo André da Borda do Campo. Inaugura a Avenida Lucas Nogueira Garcez. Instala o Tiro de Guerra 298. Promove amistoso de futebol com a presença do Santos FC no Estádio Ítalo Setti.

Fonte: Folha do Povo, coleção do Centro de Memória de São Bernardo.

1958 - Inaugurado o Hospital Padre Anchieta, na Rua Silva Jardim, em São Bernardo.

1963 – Inaugurado o campus da FEI – Faculdade de Engenharia Industrial – em São Bernardo. Presença do presidente da República, João Goulart.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, além de São Bernardo, celebram aniversários Tambaú (1898) e Rincão (1948).

No Estado de Alagoas, Barra de Santo Antônio, Palmeira dos Índios e União dos Palmares

No Paraná, Assis Chateaubriand e Santo Antônio da Platina.

E mais: Catalão (GO), Ibiquera (BA), Lavras da Mangabeira (CE), Muricilândia (TO) e Sapucaia do Sul (RS).

São Bernardo de Claraval

20 de agosto

Padroeiro da nossa cidade de São Bernardo. Francês (1090-1153). Doutor da Igreja.

Estampa publicada em 20 de agosto de 1933 em jornal da região. Notícia recortada por Raul Christol, correspondente de “A Gazeta” em São Bernardo.

Divulgação: Vicente e Elexina D’Angelo