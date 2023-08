Obituário - 19 de agosto de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



19/08/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Maria Anna Paloschi Sacramento, 96. Natural de Dourado (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 13. Jardim da Colina.

Java Cangussu Lopes, 92. Natural de Caculé (BA). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 13. Jardim da Colina.

Ducelina Dalva D’Agostini, 85. Natural de Santo André. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 13. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Rubens Valadão de Freitas Filho, 76. Natural de Promissão (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 13. Crematório Vila Alpina.

Alfredo Augusto Jiunta, 74. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Ferreira do Nascimento Neto, 62. Natural de Amaporã (PR). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dulciene Santos Souza, 56. Natural de Ilhéus (BA). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adilson Alves Bezerra, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Feirante. Dia 13, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Edna de Souza Barboza, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro São Mateus, em São Paulo, Capital. Dia 13, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Geraldo Cristiano de Lima, 44. Natural de Virginia (MG). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Gioconda do Rosário, 95. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Mauro Rogério Gil, 47. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Antonio Rodrigues Collato, 98. Natural de Restinga (SP). Residia no bairro Santa Maria. Dia 13. Jardim da Colina.

Roberto Clemente, 72. Natural de Santo André. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Therezinha Pinez de Melo, 91. Natural de Botucatu (SP). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 13. Cemitério da Paulicéia.

Adelina Izidia de Barros, 87. Natural de Seabra (BA). Residia no bairro Taboão. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria de Lourdes Alves, 79. Natural de Quixabeira Olivença (AL). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Pedro João da Silva Filho, 57. Natural de Uibaí (BA). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Priscila da Silva de Barros, 40. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Carlos Daniel Jesus Ribeiro, 22. Natural de Ipiaú (BA). Residia no Jardim Novo Pantanal. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Maria de Fátima Moura Santos, 57. Natural de Muribeca (SE). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 13, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Pedro Soares Menino, 82. Natural de Igaratá (SP). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

Vera Lúcia Brandão das Virges, 60. Natural de Coaraci (MG). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.