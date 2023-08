Obituário - 20 de agosto de 2023

Ademir Medici

20/08/2023



SANTO ANDRÉ

Zilda Evaristo Rolim Silva, 100. Natural de Ipaussu (SP). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Aparecida Maria Schreiter Santiago, 96. Natural de Tabapuã (SP). Residia na Vila Santa Clara, em São Paulo, Capital. Dia 14, em Santo André. Cemitério Sagado Coração de Jesus, Camilópolis.

Ivone da Conceição Marco, 91. Natural de Sorocaba (SP). Residia na Vila Guomar, em Santo André. Dia 14. Memorial Planalto.

Cirene Volpini Rangel, 88. Natural de São Joaquim da Barra (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iribe Natalina Pellegrini, 81. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Barbalacco, 78. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 14. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Idilia Ferreira, 76. Natural de Pinhalzinho (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 14. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Aparecida Roseli Molero, 73. Natural de Santo André. Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Anair das Dores de Oliveira Santos, 71. Natural de Tarumirim (MG). Residia no Jardim Adutora, em São Paulo, Capital. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ariston Carmo dos Santos, 71. Natural de Palmeira dos Índios (AL). Residia no Parque Marajoara I, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivaldo Atsuyochi Aguena, 65. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Monte Líbano, em Santo André. Ferramenteiro. Dia 14. Memorial Planalto.

Josué Pinto, 65. Natural de Cesário Lange (SP). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Serralheiro. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ângela Maria Pereira, 65. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Iolanda Pinheiro dos Santos, 63. Natural de Caruaru (PE). Residia no Jardim Alice I, em Foz do Iguaçu (PR). Advogada. Dia 14, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Nilson Martins da Silva, 59. Natural de Getulina (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Rodrigues do Nascimento, 58. Natural de Cidade Industrial (MG). Residia no Jardim Nélia, em São Paulo, Capital. Autônomo. Dia 14, em Santo André. Memorial Planalto.

Cláudio Macedo Oliveira, 54. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia no Jardim Cantinho do Céu, em São Paulo, Capital. Dia 14, em Santo André. Cemitério Municipal de Vitória da Conquista.

SÃO CAETANO

José da Silva, 79. Natural de Galia (SP). Residia no bairro Olímpico em São Caetano. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Doralice Josefa do Amaral, 65. Natural de Altino (PE). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Ivanilda Porto de Oliveira, 74 Natural de Maceió (AL). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Domingas Gonçalves Pereira, 68. Natural de Ubaí (MG). Residia no Jardim Melo. Dia 14, em Diadema. Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro (SP).

José Gilberto Bezerra da Silva, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 14, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

José Nilson Lopes Ferreira, 54. Natural de Pedra Preta (MT). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Darci Vargas Lage, 80. Natural de Governador Valadares (MG). Residia no Jardim Haydee, em Mauá. Dia 14, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Edson Ivan Cornachini, 57. Natural do Sítio Pinheirinho, em Indaiatuba (SP). Residia no Sítio Pinheirinho. Dia 14, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Odete Savastani Cardoso, 85. Natural de Bauru (SP). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.