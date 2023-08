Carla Zambelli assistiu em hospital depoimento de hacker na CPMI do 8 de janeiro

18/08/2023 | 08:33



A deputada Carla Zambelli (PL-SP) assistiu de um quarto de hospital o depoimento do hacker Walter Delgatti Neto na CPMI do 8 de Janeiro. Segundo informado pela assessoria do DFStar, rede hospitalar em Brasília, a parlamentar se internou na terça-feira, 15.

"O Hospital DF Star informa que a deputada federal Carla Zambelli foi admitida neste hospital no dia 15 de agosto com quadro de diverticulite aguda. No momento encontra-se internada para tratamento clínico e antibioticoterapia endovenosa, sem previsão de alta hospitalar", diz nota do hospital. A diverticulite é uma inflamação no intestino.

No depoimento à CPMI, Delgatti contou que Zambelli foi responsável por aproximá-lo do então presidente Jair Bolsonaro. A deputada também teria contratado o hacker para atuar em tentativas de provar fraude nas urnas eletrônicas.

Carla Zambelli nega as acusações de Delgatti. Por meio de nota, a defesa da deputada informou que "rechaça qualquer acusação de prática de condutas ilícitas e ou imorais pela parlamentar, inclusive, negando as aleivosias e teratologias mencionadas pelo senhor Walter Delgatti".

A defesa sustenta ainda que não teve acesso aos autos da investigação conduzida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e que resultou na prisão do hacker.