BCE não prevê recessão sustentada na zona do euro, diz Philip Lane

18/08/2023 | 07:44



O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, afirmou que a instituição não prevê uma recessão sustentada na zona do euro, ao tratar o quadro atual da economia da região da moeda comum. Segundo ele, há "várias razões" para prever que a zona do euro crescerá nos próximos anos.

A declaração foi dada em episódio de podcast institucional do BCE, divulgado nesta sexta-feira, 18. Lane também comentou sobre a inflação mais alta recente, mas considerou que os preços mais baixos de energia devem ajudar a conter o quadro adiante.

O economista-chefe do BCE afirmou que ainda há recuperação econômica do choque da pandemia, mas também notou que o quadro seria melhor caso ela não tivesse ocorrido. Na maior parte do podcast, porém, ele tratou de conceitos básicos sobre como os bancos transmitem a política monetária para a economia.