Na Argentina, Massa anuncia acordo para congelar preços de combustíveis até fim de outubro

18/08/2023 | 07:19



O ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa, anunciou na noite desta quinta-feira, 17, um acordo para congelar os preços de combustíveis no país até 31 de outubro. Em 22 de outubro, haverá o primeiro turno na disputa presidencial, com Massa entre os candidatos.

"Concordamos, após um trabalho de entendimento entre as refinarias, os produtores e o Estado, que não haverá mais aumento de combustíveis até 31 de outubro", afirmou Massa no X (ex-Twitter). Também houve declarações do ministro à imprensa sobre o assunto.

Massa ficou em terceiro lugar nas primárias do último domingo, vencidas por Javier Milei. O país enfrenta inflação superior a 100% ao ano e analistas preveem que ela acelere, com as turbulências nos mercados locais dos últimos dias e o forte aumento na taxa de juros adotado nesta semana pelo Banco Central da República Argentina (BCRA).